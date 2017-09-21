Ростех выделил средства на завершение строительства перинатального центра в Ленобласти

ТАСС, 21 сентября. Госкорпорация "Ростех" выделила дополнительные средства на завершение строительства перинатального центра в Ленинградской области до конца 2017 года, сообщила в четверг пресс-служба корпорации.

"Государственная корпорация "Ростех" выделила почти 200 млн рублей дополнительно на строительство перинатального центра в городе Гатчина Ленинградской области. На строительной площадке также вдвое увеличено число работающих, чтобы ускорить сдачу объекта в эксплуатацию", - рассказали в пресс-службе. Окончание всех строительных работ и открытие центра запланировано на декабрь 2017 года.

Перинатальный центр в Гатчине - один из 15 объектов, которые госкорпорация "Ростех" возводит в рамках программы Минздрава России. Финансирование программы осуществляется за счет средств региональных бюджетов и федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Подобные объекты уже введены в эксплуатацию в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале и Назрани. В ближайшее время ожидается сдача центров в Пензе и Якутии.

Строительство в Ленинградской области затянулось, по словам представителей корпорации, из-за "недобросовестного подхода со стороны подрядчика". "Сейчас разбираемся с этим в судах, направили заявление в правоохранительные органы. Параллельно делаем все, чтобы завершить работы в срок. Заменили подрядную организацию, за счет собственных ресурсов дофинансируем объект, значительно увеличили количество специалистов на стройплощадке", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора госкорпорации "Ростех" Николая Волобуева.

Как сообщалось ранее, корпорация приняла решение о дополнительном выделении 1,7 млрд руб. из собственного антикризисного фонда на завершение работ в 5 регионах, где строительство столкнулось с проблемой недофинансирования. Помимо Гатчины, в перечне проблемных объектов - центры в Петрозаводске, Тамбове, Ульяновске, Пензе.

7 сентября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко проинспектировал ход работ на объекте. Как сообщает пресс- служба областного правительства, он отметил, что "впервые за долгое время состояние объекта можно оценить как удовлетворительное". "Губернатор жестко обозначил сроки окончания работ: к концу октября объект должен быть готов для установки немонтируемого оборудования, а в декабре - введен в эксплуатацию. В январе 2018 года перинатальный центр должен принять первых пациентов", - сказали в пресс- службе.

Самый современный центр

Перинатальный медицинский центр, который строится в Гатчине - первый подобный объект на территории Ленинградской области. Его особенность в организации единой медицинской помощи, направленной на сохранение беременности и рождение здорового ребенка даже в случае серьезных отклонений в организме будущей матери. Сюда будут направлять женщин, имеющих патологии, и женщин из группы высокого риска.

Многофункциональный перинатальный центр рассчитан на 130 коек и представляет собой клинику широкого профиля, в которой с использованием самых современных медицинских технологий будут проводиться консультации, лечение и реабилитация беременных и родивших женщин. Медики будут также следить за состоянием здоровья новорожденных детей.

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