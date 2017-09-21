Новый микрорайон появится на месте автобазы в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Новый жилой микрорайон появится на месте автобазы в Севастополе. Проект планировки и межевания территории автобазы, расположенной на улице Токарева, в четверг утвержден на заседании правительства Севастополя.

"Есть территория более 12 га автобазы, которую возможно использовать под жилищное строительство, так был представлен проект планировки этой территории, который предусматривает порядка семи кварталов жилой застройки, магазины, небольшой спортивный центр, школу на 240 мест и детский сад на 220 мест", - прокомментировал журналистам принятое постановление директор департамента архитектуры Александр Моложавенко, не уточнив какое количество жилья будет построено.

Общий срок реализации проекта - 15 лет. "Проект сделан в соответствии с нашими региональными нормативами, даже превышены показатели и по количеству парковок, и по количеству детских площадок, физкультурных площадок и так далее. Там практически в два раза уменьшена плотность застройки, и, естественно, мы внимательно смотрели, чтобы объекты социальной инфраструктуры - школа и детсад - были сделаны шестой очередью [июнь 2020 года], всего двенадцать очередей", - пояснил Моложавенко.

Кроме того, по его словам, застройщик обязуется на одном из объектов незавершенного строительства построить до июня 2018 года музыкальную школу. "Они должны сдать и передать безвозмездно правительству музыкальную школу, снабдить ее всем необходимым оборудованием", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что губернатор Севастополя назвал одной из приоритетных задач властей города комплексное развитие территорий.