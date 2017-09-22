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В Кузбассе планируют направить около 847 млн рублей на обустройство территорий

В стране
22 сентября, 13:46 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 22, сентября. /ТАСС

В регионе утверждена пятилетняя программа "Формирование современной городской среды Кузбасса"

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КЕМЕРОВО, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Кемеровской области утвердили региональную программу "Формирование современной городской среды Кузбасса" на 2018-2022 годы, в рамках которой в следующем году на обустройство дворов, мест массового отдыха жителей планируется направить 846,7 млн рублей, сообщается в документе, опубликованном на сайте электронного бюллетеня Коллегии обладминистрации.

Как сказал в пятницу ТАСС заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Кудряшов, "эта пятилетняя программа предусматривает серьезное финансирование и позволит за отведенное время отремонтировать максимальное число объектов, причем сформировать единый подход к обустройству дворов, парков, набережных - на уровне европейских городов, чтобы жителям было комфортно".

Финансирование программы на 2018 год утверждено в объеме 846,7 млн рублей, в том числе 143,9 млн - средства областного бюджета, остальная сумма - 702,7 млн - иные источники финансирования, в том числе федеральный бюджет. Больше половины суммы - 550,8 млн рублей - направят на благоустройство 315 дворов (10% от общего их количества в регионе). Помимо этого, приведут в порядок 15 общественных пространств, места массового отдыха площадью 1,5 тыс. кв. метров (8% от их площади в регионе) и так далее.

В программе уточняется, что к обустройству территорий планируется привлекать и жителей расположенных рядом домов. В регионе сложилась многолетняя практика их участия, например, в субботниках. По мнению Кудряшова, проект "возрождает интерес [жителей] к проведению времени в родном дворе, вместе с соседями: за работой по посадке цветов и деревьев, посиделками, чаепитием, игрой в шахматы или турнирами по воркауту".

"То есть, благодаря проекту, жители станут настоящими хозяевами дворов, будут заботиться о сохранности отремонтированных общими усилиями объектов. А дворы и площади "оживут" за счет праздников соседей, народных гуляний и станут центрами притяжения людей", - добавил он.

В Кемеровской области 34 муниципалитета, более 60 тыс. многоквартирных домов с разной степенью благоустройства дворов. В среднем по региону доля благоустроенных дворов составляет 45% от их общего количества, в них проживает около 30% от численности жителей многоквартирных домов.

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