Программу юбилея города металлургов в Заполярье впервые разработали сами жители

МУРМАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Город металлургов Мончегорск в Мурманской области отметит свой 80-летний юбилей 23 сентября праздничной программой, которую разработали сами жители при поддержке градообразующего предприятия - Кольской горно-металлургической компании (ГМК, входит в "Норникель"). Программу подготовили по итогам двух стратегических сессий с участием властей, компании и общественников, рассказал ТАСС начальник управления региональных проектов Кольской ГМК Антон Косолапов.

"По результатам сформирована концепция празднования Дня города, придуманы основные мероприятия праздника, которые сейчас реализуются при широком участии горожан, местных организаций, всех городских сообществ. Для граждан и организаторов массовых мероприятий проводилось обучение", - сказал он.

Юбилей длиной в месяц

Идей от горожан оказалось так много, что празднование растянулось на месяц. "Ключевые мероприятия 80-летия не ограничиваются одним днем, официальной датой 23 сентября, а проходят в течение всего месяца. И отклик, вовлеченность горожан показали правильность подхода, избранного компанией", - рассказал Косолапов.

С конца августа каждые выходные проходили разные события - серия квестов "Легенды Мончегорска", фестивали "Водная стихия", "Город в движении", рок-фестиваль и другие.

В День города, 23 сентября, мончегорцев ждет фестиваль воздушных змеев "Крылья Имандры". В администрации города сообщают, что в этот день жители и гости города смогут наблюдать за воздушными змеями, а также пройти мастер-класс и запустить в небо своих собственных. В рамках фестиваля состоится соревнование команд, которые будут разукрашивать больших змеев и пытаться сделать наиболее оригинальный и яркий макет. Также в День Мончегорска пройдут различные конкурсы, концерты, салют и многое другое.

Городское самоуправление

Исполняющий обязанности главы администрации города Анатолий Селезнев отметил, что жители Мончегорска не первый год участвуют в социальной и культурной жизни города. Общественные проекты, направленные на решение социальных проблем в сфере образования, социальной защиты, культуры, спорта и экологии, поддерживаются на грантовом конкурсе социальных проектов "Норникеля" для организаций и учреждений региона.

Сумма грантов проектам-победителям в 2016 году составила около 30 млн рублей. В их числе - проект по социализации инвалидов через спорт "Тандем - забудь про одиночество", строительство и обустройство спортивных площадок. Одним из последних значимых событий стал международный поэтический фестиваль "Табуретка" в Мончегорске, собравший авторов из разных регионов страны, а также Скандинавии и Индонезии.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, в 2016 году ГМК направила на реализацию социальных проектов и благотворительную деятельность в моногородах Мурманской области свыше 140 млн рублей.

Город никеля и кобальта

Город Мончегорск основан в 1937 году в период индустриализации страны благодаря созданному здесь предприятию "Североникель", ставшего в будущем Кольской ГМК. В переводе с саамского "монче" - "красивый". В городе проживают 46 тыс. человек.

Кольская ГМК - ведущий производственный комплекс Мурманской области и один из крупнейших в стране производителей цветных металлов, в том числе стратегических. В общих объемах "Норникеля" на долю Кольской ГМК приходится 39% никеля и 42% кобальта, продукция поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт в страны Европы.