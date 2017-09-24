Именная звезда Ларисы Гузеевой появилась на первой аллее звезд в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Именная звезда заслуженной артистки России Ларисы Гузеевой появилась на первой аллее звезд в Оренбурге, заложенной в воскресенье в честь знаменитых оренбуржцев, передает корреспондент ТАСС.

Звезду заложили под звуки романса из кинофильма "Жестокий романс".

"Я рада, что здесь так много здесь людей и все хоть немного, но знают мою дочь. Она очень целеустремленная и хорошая актриса. Я даже не знаю, как она смогла стать такой знаменитой, это наш оренбургский характер, она очень настырная", - сказала на церемонии мать актрисы - Альбина Андреевна Гузеева.

Сама актриса не смогла приехать на открытие из-за плотного гастрольного графика, но записала для земляков, жителей Оренбурга, видеообращение.

Кроме того, на аллее, которая расположена возле ТД "Строитель", появилась звезда в честь купца Ахмеда Хусаинова (1837-1906 годы). Крупный дореволюционный оренбургский меценат родился в селе Татарская Каргала в большой семье, построил мечеть Хусаиния и медресе. Сам купец не отказывал горожанам в помощи вне зависимости от вероисповедания.

"Это был уникальный человек, он был толерантным, он достоин памяти, это яркий пример меценатства, он оказывал помощь нуждающимся и вел торговлю далеко за пределами России", - сказал на открытии председатель духовного управления мусульман Оренбургской области Альфит Шарипов.

Третья звезда была изготовлена в честь бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина и отправлена на родину - в село Черный Отрог, где построен музей российского политика.

Идея аллеи

По замыслу инициаторов проекта, оренбургских бизнесменов, закладка звёзд будет проводиться ежегодно. Авторы проекта будут выбирать героев трех временных периодов - дореволюционного Оренбурга, советского периода и современников XXI века.

"Нелегко было открыть аллею, которая прославляет и будет прославлять наш город, надеюсь, идея будет поддержана предпринимательством и выйдет на областной уровень", - считает инициатор закладки аллеи, предприниматель Василий Смитиенко.