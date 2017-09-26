Кабмин выделил 3,7 млрд рублей на создание новых школьных мест в СКФО

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о бюджетных ассигнованиях в размере 3,7 млрд рублей на создание новых школьных мест в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
"В рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округ" на период до 2025 года Минобрнауки России из резервного фонда правительства выделяются средства в размере 3,7 млрд рублей на создание новых мест в общеобразовательных организациях на территории СКФО. Предусматривается ввод в эксплуатацию общеобразовательных организаций в республиках Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания, Чеченской Республике и Ставропольском крае", - говорится, в частности, в справке к распоряжению.
Отмечается, что средства предназначены для введения в эксплуатацию 13 зданий общеобразовательных организаций общей мощностью 4808 мест. В том числе в Республике Дагестан - четыре здания (1340 мест), Республике Ингушетия - два здания (1044 места), Республике Северная Осетия - Алания - одно здание (360 мест), Чеченской Республике - пять зданий (1560 мест) и Ставропольском крае - одно здание (504 места).