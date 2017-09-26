В Татарстане собрали более 5 млн тонн зерна

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Аграрии Татарстана собрали на 16,5% больше зерна в 2017 году по сравнению с 2016 годом - 5,01 млн тонн. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"На сегодняшний день уборка зерновых в республике завершена (без учета кукурузы на зерно - прим. ТАСС). Намолочено 5,01 млн тонн зерна при средней урожайности 34 ц/га", - говорится в сообщении. В министерстве напоминают, что в 2016 году в Татарстане собрали порядка 4,3 млн тонн зерна.

Как сообщил журналистам на брифинге министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов, такого результата удалось достичь, в том числе благодаря накопленным запасам влаги в метровом слое почвы. По его словам, после уборки кукурузы к уже собранному урожаю прибавится еще 200 тыс. тонн зерна.

Общая площадь посевов зерновых и зернобобовых в Татарстане составляла 1,5 млн гектаров (включая кукурузу на зерно).

Уборка урожая зерновых культур в республике началась с задержкой примерно в две недели из-за погодных условий, в частности, сильных ливней. Ранее Минсельхоз Татарстана сообщал о возможных потерях в объеме собранного урожая из-за задержки.