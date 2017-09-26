Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Татарстане собрали более 5 млн тонн зерна

В стране
26 сентября, 11:00 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, сентября. /ТАСС

В Минсельхозе республики напомнили, что в прошлом году аграрии собрали порядка 4,3 млн тонн зерна

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Аграрии Татарстана собрали на 16,5% больше зерна в 2017 году по сравнению с 2016 годом - 5,01 млн тонн. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"На сегодняшний день уборка зерновых в республике завершена (без учета кукурузы на зерно - прим. ТАСС). Намолочено 5,01 млн тонн зерна при средней урожайности 34 ц/га", - говорится в сообщении. В министерстве напоминают, что в 2016 году в Татарстане собрали порядка 4,3 млн тонн зерна.

Как сообщил журналистам на брифинге министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов, такого результата удалось достичь, в том числе благодаря накопленным запасам влаги в метровом слое почвы. По его словам, после уборки кукурузы к уже собранному урожаю прибавится еще 200 тыс. тонн зерна.

Общая площадь посевов зерновых и зернобобовых в Татарстане составляла 1,5 млн гектаров (включая кукурузу на зерно).

Уборка урожая зерновых культур в республике началась с задержкой примерно в две недели из-за погодных условий, в частности, сильных ливней. Ранее Минсельхоз Татарстана сообщал о возможных потерях в объеме собранного урожая из-за задержки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Махачкала: 160 лет между Каспием и Тарки-Тау
4
В Свияжске прошел военно-исторический фестиваль "Становление государства Российского"
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
2
В центре Москвы неизвестный похитил из банковской ячейки $225 тысяч
3
Минобороны опубликовало видео авиаударов по бронетехнике ИГ в Идлибе
4
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
5
Российские военные возвели мост для переброски тяжелой техники через Евфрат у Дейр-эз-Зора
6
В Иркутске задержан сторонник ИГ, находившийся в международном розыске
7
Вишнева: пробы на главную роль в "Матильде" оставили "странное впечатление"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама