УФАС Петербурга предписало установить достаточное время на бесплатную парковку у Пулкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургское УФАС России предписало управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), установившей временные рамки в 10 минут на бесплатную парковку у аэропорта, что вызывает задержки при высадке из автомобилей и недовольство пассажиров, до 1 ноября устранить нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщила во вторник пресс-служба УФАС.

"Начиная с 1 июня 2017 года в аэропорту Пулково бесплатный интервал посадки-высадки пассажиров в зоне Центрального пассажирского терминала (так называемая зона kiss and fly) составил 10 минут вместо прежних 15 минут. Штраф при превышении лимита времени был 1000 рублей (в настоящее время 700 руб.). В антимонопольный орган начали поступать многочисленные жалобы. <...> В таких действиях ВВСС содержатся признаки нарушения п. 3 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции ("Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением - прим. ТАСС")", - сообщили в пресс-службе и добавили, что нарушения необходимо устранить до 1 ноября.

Как пояснили в пресс-службе, ситуация обостряется большими очередями на оплату штрафа.

"По сообщению заявителей ситуация осложняется тем, что когда автомобилисты отправляются оплачивать штраф, за ними выстраивается колонна автомобилей, водители которых физически не могут объехать "штрафника", так как возможности припарковать машину в стороне для оплаты штрафа нет. В итоге оплачивать штраф вынуждены все", - сказано в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе добавили, что перед зданием пассажирского терминала Пулково управляющая компания должна "организовать движение, которое обеспечивает условия временного пребывания автомобилей, для посадки-высадки пассажиров, в том числе в зоне kiss and fly, сравнимые с условиями в аэропортах Московского авиаузла", где время для бесплатной высадки составляет 15 минут.

ТАСС запросил официальный комментарий компании "Воздушные ворота Северной столицы", однако пресс-служба не предоставила оперативный ответ.