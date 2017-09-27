Прямое авиасообщение между Пекином и Казанью сорвалось из-за проблем "ВИМ-Авиа"

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Проект по прямому авиарейсу "Пекин - Казань" сорвался из-за проблем авиакомпании "ВИМ-Авиа", заявил в среду журналистам председатель Государственного комитета республики по туризму Сергей Иванов.

"У нас был очень серьезный проект по рейсу "Пекин - Казань", но "ВИМ-Авиа" не смогла его выполнять, тогда нам показалось, что это было форс-мажорное состояние, но, видимо, это был системный сбой уже самой авиакомпании, когда количество самолетов не состыковывалось с количеством перевозок, которое они запланировали. <...> Мы планировали, что будет летать до середины октября прямой рейс, но состоялся только один - по причине перевозчика. Проблем с загрузкой не было", - сказал он.

Иванов также подчеркнул, что ситуация с авиакомпанией "в любом случае коснется татарстанских туристов". "Что касается текущей ситуации, есть у нас туристы, которые приобрели пакеты с вылетом "ВИМ-Авиа" и еще не улетели. В любом случае это крупный перевозчик", - отметил он, уточнив, что в комитет пока обращений не поступало.

Проблемы авиакомпании

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из- за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года "ВИМ-Авиа" должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров.

Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании. По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса.

По данным Ростуризма, за границей находятся почти 39 тыс. туристов, которые должны были лететь рейсами "ВИМ-Авиа", в основном они сосредоточены в Турции. На российских курортах "застряли" 1,55 тыс. туристов - клиентов "ВИМ-Авиа". Кроме того, пока не могут вылететь из России на родину 3,1 тыс. китайских туристов.

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений, ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.