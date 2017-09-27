Начальник омского ГУ МЧС стал председателем горсовета Омска

ОМСК, 27 сентября. /ТАСС/. Начальник ГУ МЧС по Омской области Владимир Корбут, который на прошедших 10 сентября выборах в Омский городской совет возглавил партийный список "Единой России", стал председателем горсовета.

"Избрание председателя Омского городского совета проходило в режиме тайного голосования. В результате голоса разделились следующим образом: 28 - за Владимира Корбута ("Единая Россия"), девять - за Михаила Федотова (КПРФ), два - за Алексея Ложкина (ЛДПР), испорченных бюллетеней не было", - сообщили в среду в пресс-службе горсовета.

Рапорт об увольнении Корбут подал сразу после выборов, однако, по его словам, приказ министра МЧС пока не вышел, поэтому новый председатель омского горсовета продолжает исполнять обязанности начальника регионального МЧС.

В пресс-службе также сообщили, что на заседании были избраны заместители председателя Омского городского совета. Первым заместителем стал Юрий Тетянников, заместителем - Андрей Ткачук, которые также представляют "Единую Россию".

На выборах в городской совет из 40 мандатов "Единая Россия" получила 26 мандатов, КПРФ - девять, "Справедливая Россия" и ЛДПР - по два мандата и один - "Коммунисты России". Горсовет в ноябре изберет нового мэра Омска, выборы которого должны были состояться еще весной, но были признаны недействительными, так как все претенденты, которые прошли в финальный этап, сняли свои кандидатуры.