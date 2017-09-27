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Заболеваемость ОРВИ в Воронеже превысила эпидпорог на 29,9%

В стране
27 сентября, 21:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕБУРГ /Корр. ТАСС, Наталия Михальченко

Показатели заболеваемости обусловлены ОРВИ негриппозной этиологии, сообщили в НИИ гриппа Минздрава РФ

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САНКТ-ПЕТЕБУРГ, 27 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Резкий рост заболеваемости, вызванной различными видами ОРВИ, зафиксирован в Воронеже - эпидемический порог с 18 по 24 сентября превышен на 29,9%. Об этом сообщили в среду в НИИ гриппа Минздрава РФ (Санкт-Петербург).

"В Воронеже заболеваемость ОРВИ на неделе с 18 по 24 сентября была выше эпидемического порога по населению в целом на 29,9%, показатели заболеваемости обусловлены ОРВИ негриппозной этиологии", - говорится в сообщении. Самые высокие показатели заболеваемости в Воронеже отмечены среди детей 3-6 лет, у которых на этой неделе порог был превышен на 57,6%.

В целом по стране прирост заболеваемости был более чем в два раза ниже зафиксированных неделей раньше 42,2% и составил 16,1%. "Заболеваемость остается ниже порогового уровня по населению в целом на 7,2%", - отметили в НИИ.

Среди детей 0-2 лет заболеваемость ниже пороговых значений на 19%, среди детей 3-6 лет - на 4,2%, 7-14 лет - на 13,2%, старше 15 лет - на 10,4%. В НИИ гриппа уточнили, что по данным Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ на территории РФ находится на обычном сезонном уровне и оценивается как неэпидемическая.

В институте добавили, что заболеваемость ОРВИ составила 650,8 случаев на 100 тыс. человек, заболеваемость гриппом составила 0,001 случай на 100 тыс. человек, что ниже базовой линии на 99,9%. Тенденции увеличения гриппа и его географическое распространение не выявлены.

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