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В НАО открылась школа-долгострой, которую брал на контроль полпред Цуканов

В стране
28 сентября, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В новую школу пошли 215 учеников

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Школа-долгострой открылась в четверг в поселке Красное Заполярного района Ненецкого автономного округа (НАО), сообщили в пресс-службе окружной администрации. Ранее в строящейся школе побывал полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, поручивший завершить строительство до 30 сентября.

"Сегодня утром 215 учеников 1-11 классов из Приморско-Куйского сельсовета переступили порог новой школы <...> Акты о приемке нового здания школы в поселке Красное (административном центре этого сельсовета - прим. ТАСС) подписаны ранее. Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 22 сентября", - говорится в сообщении.

Новое здание, согласно госконтракту, должно было принять детей еще в 2014 году. Из-за долгостроя в отношении главы администрации Заполярного района Олега Холодова в августе было возбуждено уголовное дело (администрация района является заказчиком строительства). В конце августа в школе побывал полпред Цуканов, поручивший сдать ее в эксплуатацию до 30 сентября.

Сообщается, что школа приняла в этом году 24 первоклассника, а также готовит к выпуску семерых 11-классников и 17 девятиклассников. Средняя наполняемость классов - около 13 человек. В учреждении работают 64 специалиста, в том числе 29 педагогических работников и 24 учителя.

Новое трехэтажное здание школы рассчитано на обучение 300 детей. Кроме учебных классов, в нем располагаются спортзал, мастерские, медицинский блок и столовая, кабинет ОБЖ, актовый зал, библиотека, кабинет психолога и административный блок. В цокольном этаже размещено помещение для оздоровительных занятий, музейная комната, помещение профилактического ультрафиолетового облучения, тир для стрельбы из пневматического оружия.

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