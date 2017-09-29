Полпред в СКФО и глава Минкавказа посадили деревья на аллее в честь 25-летия КЧР

ЧЕРКЕССК, 29 сентября. /ТАСС/. Аллею в честь 25-летия Карачаево-Черкесии (КЧР) заложили в пятницу в Черкесске почетные гости, приехавшие поздравить республику с юбилеем, передает корреспондент ТАСС.

Деревья посадили полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Олег Белавенцев, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, а также главы Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ставропольского края, Республики Крым и Калмыкии. В закладке аллеи участвовали также заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Мухарбек Дидигов и руководитель федерального агентства по делам национальностей Вячеслав Баринов. Рядом с саженцами установлены таблички с информацией о тех, кто посадил их.

"Я в первый раз посещаю Карачаево-Черкесию, очень хорошие впечатления. Здесь открытые и доброжелательные люди. У региона юбилей, есть уже успехи и достижения, желаю дальнейшего процветания. Благодарен главе республики Рашиду Темрезову и всему народу КЧР за большую помощь, оказанную в становлении российского Крыма", - сказал ТАСС глава Крыма Сергей Аксенов.

Саженцы туи колоновидной в честь 25-летия образования Карачаево-Черкесии посадили в парке культуры и отдыха "Зеленый остров", который пользуется большой популярностью у гостей и жителей республики. Празднование юбилея республики пройдет 29 и 30 сентября. В городах и районах проходят многочисленные выставки, фестивали, квесты, концерты и спортивные состязания. Первый день празднования завершится масштабным концертом и красочным салютом, во второй день на одной из центральных улиц Черкесска - Первомайской будет развернута выставка достижений народного хозяйства КЧР, где свою продукцию продемонстрируют 25 ведущих предприятий региона, здесь же состоится и выставка народных умельцев.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую ССР в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.