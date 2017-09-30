В Краснодарский край в ночь на 1 октября придут первые заморозки

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КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Температура воздуха может понизиться до 3 градусов ниже нуля на Кубани в ночь на воскресенье. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Южного регионального центра МЧС.
"Ночью и утром 1 октября местами в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1 - минус 3 градусов", - отмечают в МЧС.
Уточняется, что из-за похолодания в регионе могут погибнуть сельхозкультуры.
В пятницу краевой Минсельхоз сообщал, что на Кубани завершается сбор подсолнечника, уборка зерновой кукурузы выполнена на 80%, риса - на 65%, сахарной свеклы - на 56%. Кроме того, начался сев озимых - работы выполнены почти на четверть, засеяно более 340 тыс. гектаров.