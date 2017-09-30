Карачаево-Черкесия празднует 25-летие

ЧЕРКЕССК, 30 сентября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия (КЧР) отмечает 25-летие образования республики 29-30 сентября. В пятницу центром проведения основных мероприятий стала столица региона Черкесск, где открыли самый крупный в регионе спортивный комплекс, заложили аллею, провели шествие, квесты и концерты.

Первыми с юбилеем республики поздравили малышей, родившихся в день празднования 25-летия республики. Подарки от главы региона Рашида Темрезова вручил мамам министр здравоохранения республики Казим Шаманов.

Высшая награда ветеранам

Одной из главных праздничных площадок 29 сентября стал амфитеатр Черкесска, где состоялась церемония вручения ветеранам Великой Отечественной войны высшей государственной награды республики - ордена "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой". Ее из рук полпреда президента в Северо-Кавказского федеральном округе Олега Белавенцева и главы республики Темрезова получили Надежда Попова, Хамид Канаматов, Борис Кузнецов и Мусса Махов.

Жителей республики с юбилеем поздравили руководители федеральных ведомств, а также главы соседних регионов. Руководитель Северной Осетии Вячеслав Битаров отметил особую связь двух республик.

"Карачаево-Черкесию и Северную Осетию связывают давние исторические связи и дружба. Есть в нашей общей истории одно имя, объединяющее нас особо - это великий осетинский поэт и просветитель Коста Хетагуров... Нас объединяют не только высочайшие вершины Кавказа - Казбек и Эльбрус, - но и наш общий нартский эпос, и самое главное - стремление жить в мире и процветающем регионе", - сказал Битаров.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, в свою очередь, пожелал беречь и приумножать достижения республики. Впервые посетивший КЧР глава Крыма Сергей Аксенов отметил "гостеприимство региона, где чтят традиции и царит взаимоуважение".

"Я благодарен КЧР за большую помощь, оказанную в становлении российского Крыма. Между нашими республиками подписано соглашение о сотрудничестве, уверен эти отношения будут уверено развиваться", - сказал он.

Министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, отметил, что регион динамично развивается.

"Желаю жителям республики не останавливаться на достигнутом. Нам многое предстоит сделать - это нелегкий, благодатный и почетный труд. Хочу сказать отдельные слова благодарности ветеранам, всем, кто стоял у истоков создания нашего государства, кто способствовал всеобщему миру и согласию", - сказал глава Минкавказа.

Гости заложили аллею - посадили саженцы туи в черкесском парке культуры и отдыха "Зеленый остров".

Подарок жителям

Главным подарком для жителей КЧР стало открытие самого крупного в республике физкультурно-оздоровительного комплекса с символичным названием "Юбилейный". Торжественная церемония началась с марша воспитанников спортивных школ КЧР.

Спорткомплекс в этот день принял свой первый баскетбольный мачт между местной командой "Эльбрус" и ставропольским "Динамо". Мяч в игру ввел полпред Белавенцев, который высоко оценил новый спортивный объект.

"Таким спортивным комплексом республика может гордиться, и не только республика, но федеральный округ, и вся наша страна…. Уверен, здесь можно проводить соревнования даже международного уровня", - сказал полпред.

В спорткомплекс входят два плавательных бассейна, универсальный зал для игровых видов спорта, а также залы для фитнеса и аэробики. Общая площадь объекта - 5,3 тыс. квадратных метров. Здесь одновременно могут заниматься более 200 человек. В день открытия мастер-класс для юных спортсменов республики провели президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, олимпийский чемпион по вольной борьбе 2016 года Абдулрашид Садулаев и другие спортсмены.

Шествие и концерт

Украшением первого дня празднования стало шествие с 20-метровыми флагами России и Карачаево-Черкесии "Россия - мы твоя частица!", в котором, по данным пресс-службы мэрии Черкесска, приняли участие порядка 700 человек. Школьники и представители молодежного крыла "Единой России" пронесли стяги от стелы Дружба народов в парк культуры и отдых "Зеленый остров", где шествие завершилось флешмобом.

Праздничный концерт артистов КЧР и звезд российской эстрады, прошедший на главной площади республики, а также красочный салют стали завершающими аккордами первого дня.

Второй день праздника

В субботу в республике проходят различные выставки, конкурсы и спортивные состязания. На пешеходной зоне улицы Первомайской в Черкесске развернулась выставка достижений народного хозяйства КЧР, где свою продукцию представили более 30 ведущих предприятий региона.

"Мы можем гордиться качеством товаров КЧР, и сказать что по этому показателю мы одни из лидеров на российском рынке. У нас очень много номинаций, в этом году ввели новую - импортозамещающие продукты. Выставка-конкурс мотивирует наших производителей выпускать качественную востребованную продукцию, которая выйдет не только на отечественный рынок, но и на мировой. Такова наша цель", - рассказал ТАСС министр промышленности и торговли КЧР Мурат Аргунов.

На выставке можно увидеть автомобили от единственного в республике автозавода Derways, продукцию Хабезского гипсового завода, отведать мясные деликатесы.

Была также представлена продукция крупнейшего агрокомбината России "Южный", шерстереперерабатывающей фабрики "Квест-А", резинотехнического завода Черкесска. Посетители выставки могли продегустировать выпечку местных производителей, приобрести игрушки и предметы быта.

В течение дня на разных площадках города пройдут также концерты, конкурсы и народные гулянья, состоится награждение молодоженов, вступивших в брак в дни празднования 25-летие республики.

Праздник в районах

Культурно-развлекательная и спортивная программа запланирована также в районах республики. В одном из старинных и высокогорных аулов Учкулан состоятся конкурс гармонистов, мастер-классы по приготовлению национальных блюд народов КЧР и конкурс на самое быстрое разделывание туши барашка. Участникам предстоит разделать 25 овец, а мясо животных раздадут малоимущим семьям.

Для любителей активно отдыха организованы различные спортивные состязания. В Прикубанском районе пройдет первенство по военно-прикладным видам спорта, в Адыге-Хабльском - велогонка и шахматный турнир, большой спортивный праздник состоится в Зеленчукском и Хабезском районах.

Карачаево-Черкесская автономная область была образована 12 января 1922 года. В 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года.

КЧР один из самых многонациональных субъектов России. В республике проживает около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.