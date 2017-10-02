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Запуск Якутской ГРЭС-2 намечен на конец октября

В стране
2 октября, 6:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Запуск новой станции значительно повысит энергетическую безопасность региона, отметил первый зампредседателя правительства Якутии Алексей Колодезников

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Окончательный ввод в строй Якутской ГРЭС-2 намечен на конец октября, ее запуск значительно повысит энергетическую безопасность региона, сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.

"Ведутся пуско-наладочные работы. До 15 октября они должны быть завершены, соответственно в конце октября планируем запуск Якутской ГРЭС-2", - сказал Колодезников, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона.

Он отметил, что запуск новой станции и ввод в строй линии электропередачи Томмот - Майя обеспечат надежное энергоснабжение Якутска и центральных улусов республики.

В воскресенье, 1 октября, около 16:45 местного времени (10:45 мск) из-за аварии на действующей Якутской ГРЭС без света, отопления и воды остались жители Якутска и семи районов республики. Электро- и теплоснабжение были восстановлены в кратчайшие сроки по резервным схемам. Были запущены две газовые турбины ГРЭС-2. В результате аварии пострадал один человек, он находится в реанимации.

Новая ГРЭС в Якутске

Якутская ГРЭС-2 должна заменить выбывающие мощности старой ГРЭС, которая была построена в 1960-х годах. Электрическая мощность первой очереди Якутской ГРЭС-2 составляет 193,5 МВт, тепловая мощность - 469 Гкал/час. Новая станция позволит заменить часть малоэффективных котельных Якутска, в качестве топлива для производства электроэнергии и тепла будет использован природный газ.

Ранее сообщалось, что до конца года станция будет работать на треть своей тепловой мощности - 169 Гкал/час. Как ожидается, в следующем году ГРЭС-2 заработает почти на 50% мощности.

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