Запуск Якутской ГРЭС-2 намечен на конец октября

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Окончательный ввод в строй Якутской ГРЭС-2 намечен на конец октября, ее запуск значительно повысит энергетическую безопасность региона, сообщил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.
"Ведутся пуско-наладочные работы. До 15 октября они должны быть завершены, соответственно в конце октября планируем запуск Якутской ГРЭС-2", - сказал Колодезников, чьи слова приводит пресс-служба правительства региона.
Он отметил, что запуск новой станции и ввод в строй линии электропередачи Томмот - Майя обеспечат надежное энергоснабжение Якутска и центральных улусов республики.
В воскресенье, 1 октября, около 16:45 местного времени (10:45 мск) из-за аварии на действующей Якутской ГРЭС без света, отопления и воды остались жители Якутска и семи районов республики. Электро- и теплоснабжение были восстановлены в кратчайшие сроки по резервным схемам. Были запущены две газовые турбины ГРЭС-2. В результате аварии пострадал один человек, он находится в реанимации.
Якутская ГРЭС-2 должна заменить выбывающие мощности старой ГРЭС, которая была построена в 1960-х годах. Электрическая мощность первой очереди Якутской ГРЭС-2 составляет 193,5 МВт, тепловая мощность - 469 Гкал/час. Новая станция позволит заменить часть малоэффективных котельных Якутска, в качестве топлива для производства электроэнергии и тепла будет использован природный газ.
Ранее сообщалось, что до конца года станция будет работать на треть своей тепловой мощности - 169 Гкал/час. Как ожидается, в следующем году ГРЭС-2 заработает почти на 50% мощности.