Отопительный сезон начался в Приморье с Тернейского и Пограничного районов

ВЛАДИВОСТОК, 2 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в Приморье с детских садов и школ в Пограничном и Тернейском районах, сообщает в понедельник пресс-служба администрации края.

"В связи с похолоданием принято решение начать подачу тепла на социальные объекты в этих районах", - приводятся в сообщении слова главы департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Елены Пархоменко.

Тернейский район Приморья традиционно начинает отопительный сезон в крае первым, а заканчивает последним. По данным синоптиков, ночью в Тернейском районе температура воздуха опускается до плюс 2 градусов, а в Пограничном в это время суток она составляет до минус 1 градуса.

Отмечается, что всего в Приморье к работе готовы 840 котельных, обеспечивающих теплом около 1,7 тыс. социально значимых объектов и более 14 тыс. жилых домов.

На подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов в бюджете региона предусмотрено 3,4 млрд рублей. На эти средства будет закуплено топливо для котельных, предоставлены субсидии на компенсацию части расходов теплоснабжающих организаций, проведен капитальный ремонт некоторых объектов, а также построены новые модульные котельные.