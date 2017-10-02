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На развитие Северного Кавказа до 2020 года будет потрачено почти 55 млрд рублей

В стране
2 октября, 10:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Объем инвестиций в крупные инвестпроекты региона составит 51,1 млрд рублей

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Программа развития Северного Кавказа предусматривает выделение из бюджета 54 млрд 954 млн рублей на развитие региона до 2020 года. Такие данные следуют из паспорта госпрограммы по развитию Северо-Кавказского региона до 2025 года.

Так, в 2017 году на эти цели предполагается направить 13,65 млрд рублей, в 2018 году - 14,08 млрд рублей, в 2019 и 2020 годах - по 13,6 млрд рублей.

В результате реализации мер, предусмотренных госпрограммой, в регионе будет создано к концу 2020 года 6 тыс. 138 рабочих мест, а объем инвестиций на реализацию крупных инвестпроектов составит 51,1 млрд рублей.

Также предполагается рост от года к году количества туристов, посетивших курорты региона. Так, по итогам 2017 года их число составит около 522 тыс. 292 человек, в 2018 году - 569 тыс. 517 человек, в 2019 году - 623 тыс. 964 человек и 837 тыс. 31 человек по итогам 2020 года.

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