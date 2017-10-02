Похолодание и золотую осень предсказывают синоптики в нескольких регионах России

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Золотую осень с похолоданием прогнозируют в ближайшее время синоптики в большинстве регионов России. Но в некоторых из них уже выпал первый снег. И, если в Ханты-Мансийском округе снегопад в первые дни октября явление нередкое, то для жителей центра России, например, Брянской области, первые снежные хлопья стали полной неожиданностью.

В Воронеже еще можно обойтись без теплых шапок

Погода в Воронеже, Липецке и Тамбове в ближайшие дни будет одинакова: днем осенняя прохлада, солнце, ясное и чистое небо. Метеорологи называют такую погоду классической ранней осенью, когда без шапки и зонта еще можно обойтись.

В ближайшие сутки в трех регионах будет слабый ветер 2-3 м/с и схожая температура - в Воронеже днем до плюс 9, в Липецке - до плюс 8, в Тамбове также до плюс 9. Однако ночью в Воронежской и Тамбовской областях ожидают заморозки до минус 2 градусов, в Липецке - до минус 1 градуса.

По данным Тульского регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в регионе будет облачно, с прояснениями, без осадков.

Ночных заморозков, которые наблюдались в течение предыдущих семи дней, на этой неделе не прогнозируют, температура воздуха ночью будет плюс 1…плюс 4 градуса, днем - до плюс 12 градусов.

В Брянске потеплеет после дождя со снегом

Около отрицательных значений температура в ночные часы находится и в Брянской области. Накануне днем столбики термометров не поднимались выше плюс 8 градусов. Но, несмотря на плюсовую отметку, жители Брянска отмечали, что вместе с дождем в некоторых районах областного центра шел мокрый снег.

В ближайшие дни, по данным регионального Гидрометцентра, температура в регионе начнет немного повышаться и к концу недели может достигнуть днем плюс 14…плюс 15 градусов.

Мокрый снег для начала октября более привычен для Ханты-Мансийского автономного округа. По данным регионального центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, во вторник, 3 октября, в ХМАО-Югре местами ожидается небольшой мокрый снег.

В ночные часы температура составит минус 4…минус 9 градусов, днем - плюс 4…минус 1 градус.

Ветер в Оренбурге и мокрый снег в Татарстане

Сильный ветер ожидается в ближайшие сутки в Оренбургской области.

"По данным оренбургского Гидрометцентра, днем местами по области 2 октября прогнозируется усиление ветра с порывами до 18 м/с", - говорится в оперативном предупреждении, распространенном региональным главком МЧС. Температура воздуха в регионе составит плюс 3…плюс 6 градусов.

Дождь и мокрый снег в понедельник ожидаются на территории Татарстана, сообщает Гидрометцентр республики.

"2 октября - облачно с прояснениями. Ночью и утром - местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в отдельных районах - туман. Днем без осадков", - говорится в сообщении синоптиков. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 3 градуса.

На Верхнюю Волгу идет золотая осень

На территорию Верхней Волги арктический антициклон принес холодную погоду с заморозками. Об этом говорится на официальном сайте ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

"С 30 сентября по 2 октября максимальная температура воздуха при северных ветрах составит плюс 5…плюс 10 градусов, ночью местами ожидаются заморозки до минус 2…минус 4 градусов", - говорят синоптики Верхневолжья, отмечая, что осадки вскоре прекратятся.

В понижении температуры, по словам местных специалистов, есть и положительный момент - такой характер погоды будет способствовать быстрому переходу к золотой осени.