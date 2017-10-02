Более 40% населения планируют вакцинировать от гриппа в Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 2 октября. /ТАСС/. Вакцинация против гриппа и ОРВИ в Ставрополье коснется более 40% жителей края, бесплатные прививки получат более 1,16 миллиона человек, сообщили ТАСС в правительства региона.

"Для предотвращения сезонной эпидемии гриппа на Ставрополье необходимо привить свыше 40% жителей. Всего вакцинацией планируется охватить 1,16 миллиона человек, в том числе более 290 тыс. детей", - отметила заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина.

По ее словам, для массовой вакцинации населения региона уже приобретено более 425 тыс. доз вакцины, она направлена в медицинские учреждения Ставрополья. До 15 октября будет получен полный запас необходимого препарата. Наиболее высокие показатели по количеству вакцинированного населения отмечаются в Советском и Предгорном районах. Как сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора, "прививки уже получили 543 447 человек, в том числе 143 575 детей".

В управлении отмечают, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в крае сохраняется на неэпидемическом уровне. "Регистрируется сезонный уровень заболеваемости. За прошедшую неделю с 25 сентября по 1 октября за медицинской помощью с клиникой ОРВИ обратились 9997 жителей края. Прирост обращаемости по сравнению с предыдущей неделей на 15%", - сообщили в управлении.

В Ставропольском крае в предэпидемический период 2016-2017 годах было привито против гриппа 889 865 человек или 32,2% от численности населения края, что положительно сказалось на эпидситуации в прошедшем сезоне.