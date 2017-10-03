Установка видеокамер на дорогах Севастополя привела к снижению ДТП почти на 30%

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 октября. /ТАСС/. Установка рубежей видеонаблюдения на дорогах Севастополя привело к снижению количества дорожно-транспортных происшествий почти на 30% в августе - сентябре 2017 года по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом во вторник на заседании Заксобрания Севастополя сказал начальник Главного управления по информатизации и связи Петр Даричев.

"На 1 октября смонтировано 96 рубежей [видеонаблюдения], из них с 43 рубежей осуществляется направление протоколов, система вводится [в эксплуатацию] постепенно, в августе было только три камеры. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий в августе - сентябре 2017 года снизилось на 28,5%, на дорогах Севастополя произошло 105 ДТП с пострадавшими против 147 в прошлом году, количество пострадавших в августе - сентябре 2016 года было на 30% больше, чем за тот же период 2017 года - 128 против 183, количество погибших снизилось с 17 человек до двух человек, при этом в августе у нас не погиб ни один человек", - сказал Даричев.

Он напомнил, что в 2016 году было заключено концессионное соглашение, по которому частный инвестор обязуется установить 118 камер видеонаблюдения на дорогах Севастополя.