Почти 90 делегатов от КБР поедут на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

НАЛЬЧИК, 3 октября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария направит на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи порядка 90 человек, сообщил ТАСС во вторник замминистра образования республики Султан Геккиев.

"На Всемирный фестиваль молодежи и студентов мы отправляем 88 человек: 50 участников, 20 волонтеров и детский ансамбль танца "Нальцук". Его участники на шоу "Россия" в рамках фестиваля покажут два номера - парный кабардино-черкесский народный танец "Исламей" и танец на пальцах. Среди волонтеров есть и люди в годах - возрастом от 50 до 60 лет", - сказал Геккиев.

По его словам, делегаты из Кабардино-Балкарии примут участие в мероприятиях на всех площадках форума - дискуссионной, образовательной, спортивной и культурной.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран.