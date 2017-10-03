Карачаево-Черкесию на Всемирном фестивале молодежи и студентов представят 65 делегатов

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ЧЕРКЕССК, 3 октября. /ТАСС/. Более 60 делегатов от Карачаево-Черкесии поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, сообщила ТАСС во вторник консультант Министерства туризма, курортов и молодежной политики региона Оксана Бугаева.
"От нашей республики на Всемирный фестиваль молодежи и студентов поедут 45 участников и 20 волонтеров. Желающих было очень много, на одно место претендовали более десяти человек. Отобрали самых интересных и мотивированных студентов - в частности, претенденты писали эссе про себя. Отбор волонтеров проводил оргкомитет фестиваля", - пояснила Бугаева.
По ее словам, на фестивале представят стенд Карачаево-Черкесии, где будет отображена информация о республике и ее достижениях. В частности, расскажем, как в КЧР развивается молодежное предпринимательство. "Делегаты республики также примут участие в работе разных площадок форума - образовательных, дискуссионных, культурных и других", - отметила собеседница агентства.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран.