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Карачаево-Черкесию на Всемирном фестивале молодежи и студентов представят 65 делегатов

В стране
3 октября, 20:26 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 3, октября. /ТАСС

Консультант Министерства туризма, курортов и молодежной политики региона Оксана Бугаева отметила, что это "самые интересные и мотивированные студенты"

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ЧЕРКЕССК, 3 октября. /ТАСС/. Более 60 делегатов от Карачаево-Черкесии поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, сообщила ТАСС во вторник консультант Министерства туризма, курортов и молодежной политики региона Оксана Бугаева.

"От нашей республики на Всемирный фестиваль молодежи и студентов поедут 45 участников и 20 волонтеров. Желающих было очень много, на одно место претендовали более десяти человек. Отобрали самых интересных и мотивированных студентов - в частности, претенденты писали эссе про себя. Отбор волонтеров проводил оргкомитет фестиваля", - пояснила Бугаева.

По ее словам, на фестивале представят стенд Карачаево-Черкесии, где будет отображена информация о республике и ее достижениях. В частности, расскажем, как в КЧР развивается молодежное предпринимательство. "Делегаты республики также примут участие в работе разных площадок форума - образовательных, дискуссионных, культурных и других", - отметила собеседница агентства.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран.

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