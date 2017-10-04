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Российско-японский резидент ТОР "Хабаровск" возобновил поставки овощей в магазины

В стране
4 октября, 9:06 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 4, октября. /ТАСС

В пресс-службе Минвостокразвития сообщили, что сейчас жители Хабаровска могут приобрести огурцы двух сортов, посев томатов сдвинут на октябрь, а сладкий перец ожидается к концу декабря

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ХАБАРОВСК, 4 октября. /ТАСС/. Российско-японская компания JGC Evergreen - резидент ТОР "Хабаровск" - возобновила поставки тепличной продукции в местные магазины, сообщило в среду Минвостокразвития.

"Хабаровчане могут приобрести огурцы двух сортов - среднеплодный "Тристан" и короткоплодный "Кибрия". Посев томатов сдвинут на октябрь в связи с проведением строительных работ. Сладкий перец ожидается к концу декабря", - уточнил ТАСС представитель пресс-службы министерства в Хабаровске Алексей Елаш, добавив, что в октябре планируется посев редиса и листового салата.

Технология, применяемая в теплицах JGC Evergreen, позволяет снимать до 100 кг урожая с одного квадратного метра. Продукция JGC Evergreen пока доступна лишь жителям Хабаровска, однако со вводом в эксплуатацию всего комплекса инвестор планирует расширить географию поставок продукции.

Компания JGC Evergreen возводит на площадке ТОР "Хабаровск" вторую очередь теплиц площадью 2,5 гектара для выращивания овощей в закрытом грунте. Сдача в эксплуатацию запланирована на ноябрь. Вторая очередь теплиц обойдется инвестору в 480 млн рублей.

Всего проект предусматривает три комплекса теплиц общей площадью 10, 3 га, где помимо овощей будут выращивать клубнику.

Ранее компания построила комплекс площадью 2,5 га с инвестициями около 500 млн рублей.

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