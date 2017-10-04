Власти Петербурга увеличат расходы на международный культурный форум на 50 млн рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Петербургские власти в этом году увеличат расходы на подготовку международного культурного форума на 50 млн рублей, сообщил в среду журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов.
"Финансирование культурного форума увеличилось в этом году на 50 млн рублей от города, и те проекты, которые недооценены были в прошлом году, полностью будут реализованы в этом году", - сказал Кириллов. Он уточнил, что всего город выделит на подготовку к форуму 80 млн рублей.
"Федерация выделит тоже около 80 млн рублей, но кроме того мы существенно сравнимую сумму смогли привлечь внебюджетных средств меценатов, спонсоров", - сообщил журналистам заместитель министра культуры Александр Журавский.
Общая сумма финансирования форума из всех источников, по оценкам организаторов, превысит 200 млн рублей. Петербургский международный культурный форум ежегодно проходит с 2012 года. В этом году он пройдет с 16 по 18 ноября.