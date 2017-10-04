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Событийный календарь Владимирской области изменят для болельщиков ЧМ-2018

В стране
4 октября, 19:27 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 4, октября. /ТАСС

Включенные в календарь мероприятия условно разделены на категории "Спорт", "Впечатления" и "Музыка"

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ВЛАДИМИР, 4 октября. /ТАСС/. Представители туриндустрии Владимирской области изменят привычные мероприятия и маршруты под тематику чемпионата мира по футболу-2018. Уже разработан событийный календарь для туристов, которые посетят регион в период проведения ЧМ, сообщила ТАСС в среду председатель комитета по туризму региона Елена Перескокова.

"Мы переформатируем ряд событий, чтобы это было интересно болельщикам, которые приедут со всего мира и из других регионов. Событийный календарь включает в себя несколько десятков мероприятий, условно разделенных на категории "Спорт", "Впечатления" и "Музыка". Все гости региона смогут найти для себя что-то интересное", - сказала Перескокова.

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Специально для футбольного чемпионата власти переформатируют местные событийные мероприятия, в частности, фестиваль летней творческой школы Фонда "Новые имена" "Денис Мацуев представляет..." в Суздале. Один из концертов передвижного фестиваля "Музыкальная экспедиция" (12-20 июня) состоится на футбольном поле. В Муроме в дни чемпионата состоятся торжества по случаю Дня семьи, любви и верности, а во Владимире проведут "Богатырские игры".

Власти также разрабатывают специальные туристические маршруты. Например, болельщикам, прибывающим из Нижнего Новгорода, предложат двухдневное путешествие "Стекло и пламя" с посещением Гороховца, Владимира и Гусь-Хрустального. Как отмечают в комитете, футбольным фанатам будет удобно доехать до Александрова, где начинается гастрономический тур "Забытые предметы русского стола".

"В этом году, начиная с ноября, запланировано проведение трех инфотуров. В середине осени пройдут мероприятия с участием гендиректора "Интуриста" Леонидом Мармером, который подписал соглашение с Ростуризмом по формированию турмаршрутов для ЧМ-2018", - отметила Перескокова.

Она уточнила, что по результатам работы с туроператорами администрация области определит целевую аудиторию, к приезду которой представители региональной туриндустрии будут готовиться весной 2018 года.

Владимир - культурная столица ЧМ-2018

Ранее власти региона сообщили о намерении побороться за статус "культурной столицы" чемпионата мира по футболу-2018. Соответствующие предложения были презентованы в Минспорта РФ и вице-премьеру Виталию Мутко.

"Мы думаем, что болельщики будут путешествовать между матчами, а также будут приезжать во время проведения плей-офф",- добавила Перескокова.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

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