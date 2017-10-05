Центр реабилитации каспийского тюленя появится в Дагестане в первом полугодии 2018 года

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Международный центр изучения и реабилитации каспийского тюленя появится в Дагестане в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Набиюла Карачаев.

"Центр реабилитации каспийского тюленя рекомендовано создать на озере Ак-Гель. Финансирование проекта ляжет на АНО "Центр природы Кавказа". У нас есть дорожная карта реализации проекта, я думаю, что до конца первого полугодия 2018 года он будет построен", - сказал собеседник агентства.

В учреждении, по его словам, будут исследовать популяцию единственного млекопитающего Каспийского моря. Из- за развития нефтедобывающего производства на побережье и в акватории Каспийского моря многие традиционные места обитания тюленя исчезли или оказались сильно загрязнены. В центре также буду проводить реабилитацию животных, которые не могут выживать в естественной среде.

Реализовывать проект будут АНО "Центр природы Кавказа", Международный фонд изучения и реабилитации морских млекопитающих (Нидерланды), правительство Дагестана и Институт экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета.

Параллельно ведется работа по включения вида в Красную книгу. "Создана комиссия по спасению каспийского тюленя. Ранее в Каспийском море обитало около 1 млн особей. По результатам исследований российских ученых, сейчас осталось около 75 тыс. особей. Нами принято решение до конца этого года включить животное в Красную книгу Дагестана, и до конца II квартала 2018 года - в Красную книгу России", - резюмировал Карачаев.