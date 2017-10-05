РТИ создал систему для работы глав регионов при ЧС "Регион-2020"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Концерн "РТИ" создал комплекс средств автоматизации для глав регионов, предназначенный для управления территориальными экстренными службами при возникновении чрезвычайной ситуации. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе концерна.

Данную и другие разработки по тематикам "Безопасный город" и "Безопасный регион" РТИ представил в рамках XII международного форума InterSecurityForum 2017. "В интересах глав российских регионов специалистами концерна "РТИ" разработан экспериментальный комплекс средств автоматизации "Регион-2020". Он предназначен для оптимизации работы должностных лиц органов управления территориальных и муниципальных подсистем Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при их возникновении и ликвидации", - сказали в концерне.

Как сообщил генеральный директор РТИ Максим Кузюк, посредством автоматизированного комплекса губернатор подключается к главной диспетчерской системе, откуда идет управление задействованными силами и средствами, и видит цельную, фактическую картину происходящих событий. По словам гендиректора концерна, руководители российских субъектов крайне заинтересованы в территориальных системах комплексной безопасности, больше известных как "Безопасный город" и "Безопасный регион".

"Дело в том, что они позволяют не только эффективно исследовать активности в регионе, но и анализировать все процессы жизнедеятельности субъекта, а главное - оперативно в режиме реального времени поддерживать принятие своевременных управленческих решений", - отметил Кузюк.

В числе других разработок специалистов концерна, которые будут представлены на InterSecurityForum 2017, - геоинформационная платформа, обеспечивающая эффективную работу со всеми видами пространственных данных, а также информационно-аналитическая система, предназначенная для проведения анализа, прогнозирования, моделирования и поддержки принятия решения. В ходе выполнения реальных проектов в рамках единой геоинформационной платформы удалось объединить более 2 тыс. информационных слоев. Это позволило в реальном времени контролировать развитие ситуации как в масштабе региона, так и в общенациональном масштабе.

Применение информационно-аналитической системы в составе комплекса "Регион-2020" позволяет моделировать различные чрезвычайные ситуации. Например прорыв плотины, крупные пожары или подтопление больших территорий. В ходе реального моделирования прогнозируются не только ущерб территорий, непосредственно затронутых ЧС, но и его долгосрочное влияние на социальное и экономическое развитие всего региона.