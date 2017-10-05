МЧС России проводит в Кабардино-Балкарии профилактическую операцию "Отопление 2017"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Надзорно-профилактическая операция "Отопление 2017" проводится в Кабардино-Балкарии, сообщает республиканский главк МЧС.

"В рамках операции сотрудники Государственного пожарного надзора проводят проверки котельных и иных теплогенерирующих установок на предмет соблюдения требований норм и правил пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Операция стартовала 2 октября. На сегодняшний день проверено 12 котельных и мест хранения топлива. По результатам проверок выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые сейчас устраняются. "Основным нарушением, выявляемым при проведении мероприятий по надзору, является отсутствие или неисправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией", - пояснили в ГУ МЧС.

В ходе мероприятий по надзору сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы с руководством и персоналом этих объектов проводят противопожарные инструктажи.