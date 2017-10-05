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Цветочный парк в Грозном стал местом бракосочетания 199 пар со всей Чечни

В стране
5 октября, 17:18 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 5, октября. /ТАСС

Расходы по организации свадеб взял на себя Фонд Ахмата Кадырова

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Цветочный парк в Грозном

Цветочный парк в Грозном

© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Сто девяносто девять молодых пар - по числу лет со дня основания Грозного - заключили брак по вайнахским традициям на территории недавно открытого цветочного парка в столице Чеченской Республики, передает корреспондент ТАСС. Церемония прошла в День города под шатром вантовой конструкции эксклюзивной работы, изображающим восемь горных вершин.

"В церемонии бракосочетания в честь дня рождения города, которому сегодня исполняется 199 лет, принимают участие 199 молодых пар со всей республики. Этим мероприятием мы показываем: несмотря на то, что время движется вперед... основой любого народа остаются его язык и традиции. Идея проведения свадьбы принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову, а все расходы по организации взял на себя региональный общественный фонд им. Ахмата-Хаджи Кадырова", - сказал ТАСС мэр города Муслим Хучиев.

Свадьба проходит с соблюдением вайнахских традиций. В частности, многочисленным гостям продемонстрировали укоренившиеся среди чеченцев и ингушей обряды - выведение невесты к роднику и "развязывание языка".

"Невесту приводят к роднику, чтобы она знала то место, откуда будет носить воду в новый дом. Помимо чисто практического предназначения обряд служит сигналом, чтобы к девушке обращались как к замужней женщине. Затем невесту приводят в дом жениха, где начинается "развязывание языка". Он означает, что молодая чеченка вступает в новую жизнь, в которой будет соблюдать нравы новой семьи", - рассказал ТАСС учитель традиционной чеченской культуры и этики Абдулазиз Асхабов.

В день 199-летия города в Грозном прошло открытие первого в Чечне флагманского клиентского центра Почта Банка и сквера имени первого профессионального художника-чеченца Петра Захарова. Ближе к вечеру в столице Чечни состоится открытие гостиницы, также будет заложена капсула под строительство "Ледовой арены". Кроме того, на центральной площади Грозного обустроено этносело, в котором каждый из 17 районов республики имеет свое подворье, организованы сельскохозяйственная выставка, концерты и мотошоу. Все аттракционы сегодня работают бесплатно.

Датой основания Грозного считается 1818 год. Тогда на берегу реки Сунжи русскими войсками была заложена крепость Грозная, входившая в состав Кавказской укрепленной линии. В 1869 году крепость Грозная, которая к тому времени утратила военное значение, была преобразована в окружной город Терской области. Сегодня Грозный, с населением более 290 тыс. человек, является одним из крупнейших городов Северного Кавказа.

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