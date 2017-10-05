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В Грозном заложили капсулу под будущий Ледовый дворец

В стране
5 октября, 20:38 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 5, октября. /ТАСС

Дворец планируется открыть в будущем году

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ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Церемония закладки капсулы под будущий Ледовый дворец прошла в Грозном в День города, 5 октября. Как сообщил ТАСС первый заместитель мэра столицы Чечни Ибрагим Бурсагов, дворец планируется открыть в 2018 году, когда будет отмечаться 200-летие города.

"Мы сегодня заложили капсулу под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовым полем, аналогов которому нет в СКФО (Северо-Кавказском федеральном округе - прим. ТАСС). Это настоящий архитектурный шедевр, который станет подарком для жителей республики и для нашей юной хоккейной команды, которая сейчас играет на небольшом катке в торгово-развлекательном центре. Планируем завершить строительство объекта к 200-летию города Грозный", - сказал Бурсагов.

Спортивный комплекс площадью более 15 тыс. кв. м расположится на берегу водохранилища Грозненское море. Здесь также будут функционировать секции фигурного и массового катания.

Проект строительства Ледового дворца является частью инвестиционного проекта по созданию в Грозном туристического комплекса "Грозненское море". В комплекс войдут плавучий ресторан, спортивно-оздоровительный центр "Аква", дельфинарий, мужской и женский пляжи по 2,5 га каждый. Главным украшением комплекса является установленный на поверхности воды цветомузыкальный фонтан, выполненный в виде национального чеченского орнамента, который подсвечивают 3,6 тыс. прожекторов.

Годом основания Грозного считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжи была заложена крепость Грозная. В 1869 году на этом месте начали возводить город, который сейчас является одним из крупнейших на Северном Кавказе.

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