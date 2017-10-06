Реконструкцию дороги к курорту Матлас в Дагестане планируют завершить в 2017 году

Болельщики сборной Испании по футболу освистывают Пике в игре с албанцамиСпорт 6 октября, 22:15
Бюро исполкома РФС утвердило список российских арбитров в лист ФИФА на 2018 годСпорт 6 октября, 22:04
СКА установил рекорд КХЛ по продолжительности победной серииСпорт 6 октября, 22:00
Московское "Динамо" потерпело четвертое подряд поражение в чемпионате КХЛСпорт 6 октября, 21:59
Британский производитель одежды создал кожаную куртку в честь юбилея ПутинаОбщество 6 октября, 21:19
Сделка ОПЕК+ принесла российскому и саудовскому бюджетам $40 млрд допдоходовЭкономика и бизнес 6 октября, 21:17
Радулов назначен ассистентом капитана клуба НХЛ "Даллас"Спорт 6 октября, 21:13
Путин осмотрел спорткомплекс в Сочи, где готовится сборная РФ по пляжному волейболуСпорт 6 октября, 21:03
Телекомпания "ВИD" сменила название и сделала заставку позитивнойОбщество 6 октября, 20:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Дорога к всесезонному туристско-рекреационному комплексу "Матлас" в Дагестане будет реконструирована до конца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по дорожному хозяйству республики.
''На сегодняшний день возрастает роль и значимость дороги как одной из основных составных частей объектов инфраструктуры туристской рекреационной зоны ''Матлас''. В текущем году на объекте намечается завершение всего остатка работ по реконструкции дороги с вводом в эксплуатацию 5,1 км вместо запланированных 1,5 км. В настоящее время начаты работы по устройству асфальтобетонного покрытия'', - говорится в сообщении.
Строительство ведется в рамках реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка", которая соединяет Дагестан с Чеченской Республикой.
Предполагается, что "Матлас" станет центром этнического туризма. В окрестностях курорта находится более 150 памятников районного значения, в том числе Хунзахская крепость, построенная императором Александром I в 1867 году.
Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил, что преимуществом курорта является его всесезонность, уникальная природа и мягкий климат.
Как ранее сообщалось, проект всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Матлас" в Дагестане реализует группа "Сумма". Ввод в эксплуатацию объектов первой очереди курорта намечен на 2019 год. Вторая очередь будет введена в 2021 году. Общая стоимость строительства составит 20,4 млрд рублей.