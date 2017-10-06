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Реконструкцию дороги к курорту Матлас в Дагестане планируют завершить в 2017 году

В стране
6 октября, 20:21 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 6, октября. /ТАСС

В окрестностях туристско-рекреационного комплекса расположено более 150 памятников районного значения

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МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Дорога к всесезонному туристско-рекреационному комплексу "Матлас" в Дагестане будет реконструирована до конца 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по дорожному хозяйству республики.

''На сегодняшний день возрастает роль и значимость дороги как одной из основных составных частей объектов инфраструктуры туристской рекреационной зоны ''Матлас''. В текущем году на объекте намечается завершение всего остатка работ по реконструкции дороги с вводом в эксплуатацию 5,1 км вместо запланированных 1,5 км. В настоящее время начаты работы по устройству асфальтобетонного покрытия'', - говорится в сообщении.

Строительство ведется в рамках реконструкции автомобильной дороги республиканского значения "Грозный - Ботлих - Хунзах - Араканская площадка", которая соединяет Дагестан с Чеченской Республикой.

Предполагается, что "Матлас" станет центром этнического туризма. В окрестностях курорта находится более 150 памятников районного значения, в том числе Хунзахская крепость, построенная императором Александром I в 1867 году.

Министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил, что преимуществом курорта является его всесезонность, уникальная природа и мягкий климат.

Как ранее сообщалось, проект всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Матлас" в Дагестане реализует группа "Сумма". Ввод в эксплуатацию объектов первой очереди курорта намечен на 2019 год. Вторая очередь будет введена в 2021 году. Общая стоимость строительства составит 20,4 млрд рублей.

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