Около 1 тыс. человек примут участие в полумарафоне по историческому центру Пятигорска

ПЯТИГОРСК, 7 октября. /ТАСС/. Массовый асфальтовый забег KAVKAZ.RUN для любителей легкой атлетики со всей России стартует в субботу в Пятигорске, маршруты забега пройдут по историческому центру города и курортной зоне у подножия горы Машук. Об этом сообщил ТАСС организатор полумарафона Михаил Шоров.

"Основная дистанция трасс пройдет вокруг Машука. Можно выбрать одну из трех дистанций на шесть, 12 или 21,1 км", - сказал Шоров.

Около 1 тыс. любителей бега из 106 российских городов уже прошли предварительную регистрацию.

Как будет проводиться забег

В первый день пройдет регистрация на забеги и выдача участникам стартовых пакетов, в которые входят фирменная экипировка, чип для индивидуального хронометража и номер участника.

Для участников и болельщиков полумарафона будет организована бесплатная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Пятигорска. Состоятся лекции о правилах бега, влиянии неправильного бега на организм, подготовке к бегу на длинные дистанции с нуля без травм.

Специалисты расскажут о применении кинезиотейпирования в легкой атлетике. "Это специальные хлопковые ленты с покрытием, аналогичные по эластичности человеческой коже. Их накладывают, чтобы обеспечивать адекватную работу мышц, уменьшить болевой эффект, при этом они не ограничивают движение, улучшают крово- и лимфоток", - пояснили организаторы.

Официальное открытие пройдет 8 октября на главной площади города-курорта. Здесь состоится массовая разминка перед забегом. В 11:00 мск будет дан общий старт участников на все дистанции. "На время соревнований будет перекрыто движение по нескольким улицам исторического центра", - сообщили в оргкомитете.

В этот же день пройдет награждение.

О полумарафоне

Полумарафон KAVKAZ.RUN включен в календарь Национального бегового движения, сообщили в оргкомитете. Ему присвоен пятый уровень "звездности" по стандартам Всероссийской Федерации легкой атлетики. "Это подразумевает высокий уровень безопасности и медицинского сопровождения всех участников забега, наличие точек питания и отдыха для бегунов, а также электронный контроль времени для каждого бегуна и ряд других сервисов, которые отличают профессиональную организацию забега от любительских занятий", - сообщили в оргкомитете.

Выйти на старт могут и опытные бегуны, и новички, имеющие медицинский допуск. На дистанцию 21,1 км допускаются лица, достигшие 18 лет, дистанцию 12 км - достигшие 16 лет, а участвовать в забеге на шесть км можно с 10 лет, но при письменном согласии родителей.

"Это первый на Кавказе асфальтовый полумарафон с уникальным горным маршрутом и историческим колоритом. Гора Машук, озеро "Провал", Эолова Арфа, Парк "Цветник" - самые красивые места курортного Пятигорска - откроются бегунам полумарафона", - подчеркивают организаторы.