Минкавказ: туристические направления Северного Кавказа нужно продвигать в соцсетях

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 октября. /ТАСС/. Перспективные туристические направления Северного Кавказа должны продвигаться через социальные сети и интернет-ресурсы, которыми смогут воспользоваться не только россияне, но и иностранцы.Об этом ТАСС заявила в пятницу заместитель министра по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева на фестивале "Восхождение".

По ее словам, с точки зрения информирования о новых проектах в отрасли роль СМИ велика, но зарубежным туристам будет удобнее пользоваться международными сервисами.

"Увеличивается роль социальных медиа, им будет уделяться внимание, и акценты будут смещаться в эту категорию, потому что турист международный, скорее всего, будет идти не через наши средства массовой информации, а будет нас искать через интернет, через информацию в Сети", - отметила замминистра. Она пояснила, что речь идет о разных современных каналах распространения сведений - не только о соцсетях, но и о ресурсах, где можно получить информацию о туристических объектах, и о сервисах бронирования отелей.

Задача СМИ, по мнению Рухуллаевой, - "доносить правильно информацию о привлекательности этой территории и о качестве услуг, сервиса, которые у нас будут развиваться, об интересных местах".

Президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин также уверен, что современные средства информации помогут продвигать северокавказские курорты. "[Важна] работа со СМИ, особенно с блогами. Я подарю вам название, давайте создадим "блогородное собрание" из блогеров на Северном Кавказе", - сказал он.

Как отметил Рузин, "культурная информация не должна быть коммерческой", а значит, распространять ее телевидению стоит бесплатно.

Туристические направления

По итогам мартовского заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) было дано поручение разработать стратегию развития внутреннего и въездного туризма в округе на период до 2035 года. В рабочую группу вошли специалисты Минкавказа и еще семи федеральных министерств, всех регионов СКФО, Корпорации развития Северного Кавказа и "Курортов Северного Кавказа".

Как рассказала Рухуллаева, сейчас изучаются перспективные туристические направления. "У нас сегодня состоялось первое обсуждение Владикавказа как одного из возможных центров развития туризма, и план - в течение октября объехать все возможные дестинации (курортные зоны, которые в ближайшем будущем могут стать точками роста для туристической отрасли) Кавказа, поговорить о проблемах и перспективах каждой из них", - объяснила заместитель министра.

После этого, по ее словам, будут выбраны основные проекты. Обязательными условиями при отборе станут соответствие курортам мирового уровня или потенциал, который позволит с ними сравняться. "Мы параллельно анализируем мировой и российский опыт, истории успеха: как должна выглядеть территория, что было сделано для того, чтобы она стала привлекательной, сколько там мест размещения, какого они качества, какое там разнообразие предложений для туристов, доля проведения времени", - добавила Рухуллаева.

По ее словам, будет проведен анализ по различным направлениям туризма, которые работают на разную аудиторию, включая развлекательный, экологический, гастрономический, сельский и событийный.

О фестивале

Фестиваль "Восхождение" проходил в Северной Осетии 5 и 6 октября. В нем приняли участие более 100 журналистов, состоялась экспертная сессия Минкавказа и "Курортов Северного Кавказа" на тему "Роль СМИ в продвижении туристического потенциала Северного Кавказа".

Мероприятие проходило при поддержке Минкавказа и главы Северной Осетии. Организаторами являются ВГТРК и фонд "Посети Кавказ". Генеральный партнер - "Курорты Северного Кавказа".