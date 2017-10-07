Керченская переправа закрыта из-за тумана

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 октября. /ТАСС/. Работа Керченской паромной переправы, которая связывает Крым с Краснодарским краем, в субботу утром приостановлена из-за густого тумана, сообщает ГУ МЧС по региону.
"07.10.2017 работа Керченской паромной переправы временно приостановлена в связи с ухудшением погодных условий (туман)", - говорится в сообщении.
Спасатели советуют водителям в субботу воздержаться от поездок в сторону переправы.
Керченская переправа - единственная автотранспортная артерия, которая связывает Крым с материковой Россией. Ее используют как для пассажирских, так и для грузовых перевозок.