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МЧС предупредило о сильном ветре в Свердловской области в ближайшие дни

В стране
7 октября, 18:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Сотрудники министерства направили в органы власти и на объекты инфраструктуры рекомендации по снижению рисков и смягчению последствий возможных происшествий

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сильный ветер ожидается в ближайшие дни в Свердловской области, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В ближайшие дни местами в Свердловской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-17 м/с. Информация о неблагоприятных погодных явлениях с рекомендациями по снижению рисков и смягчению последствий возможных происшествий направлена в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры", - сказали в ведомстве.

В МЧС отмечают повышение риска аварий на объектах энергетики. Спасатели приведены в готовность.

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