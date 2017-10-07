МЧС предупредило о сильном ветре в Свердловской области в ближайшие дни

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Сильный ветер ожидается в ближайшие дни в Свердловской области, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"В ближайшие дни местами в Свердловской области синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-17 м/с. Информация о неблагоприятных погодных явлениях с рекомендациями по снижению рисков и смягчению последствий возможных происшествий направлена в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры", - сказали в ведомстве.
В МЧС отмечают повышение риска аварий на объектах энергетики. Спасатели приведены в готовность.