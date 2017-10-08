В КЧР планируют создать Аллею славы рядом с мемориалом "Защитникам перевалов Кавказа"

ЧЕРКЕССК, 8 октября./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют к 50-летию создания музея-памятника "Защитникам перевалов Кавказа", построенного в 1968 году, открыть рядом с мемориалом Аллею боевой славы. Об этом в воскресенье на своей странице в "Инстаграм" написал глава республики Рашид Темрезов после посещения музейного комплекса с полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Олегом Белавенцевым.

"Осмотрели здание музея, построенного в 1968 году в форме "огневой точки". Олег Евгеньевич подробно ознакомился с выставочной экспозицией, где хранятся материалы о Героях- защитниках перевалов Главного Кавказского хребта. Полпред поддержал мое решение - к 50-летию создания музея установить рядом с музейным комплексом Аллею боевой славы, на которой будет размещена боевая техника, снятая с вооружения, и обещал помочь в реализации этой идеи", - написал Темрезов.

Белавенцев и Темрезов возложили цветы к братской могиле, где захоронены останки советских воинов, героически погибших при защите Клухорского, Марухского, Санчарского и других перевалов Кавказа.

Музей-памятник "Защитникам перевалов Кавказа" - единственный в СКФО архитектурный ансамбль, сочетающий мемориальный комплекс с музейной экспозицией. Монумент построен в 1968 году на трассе, ведущей в горнолыжный курорт Домбай, на северной окраине поселка Орджоникидзевский.

Мемориал включает комплекс сооружений по обеим сторонам автотрассы. По форме он напоминает долговременную огневую точку, сооруженную из железобетона. Рядом находятся чаша Вечного Огня и братская могила. На противоположной стороне на сколе горы установлены стелы-бойницы высотой 10 метров, символизирующие недоступность врагу перевалов и вершин Кавказа, а над ними, между двух стен, вознесена вторая чаша Вечного Огня.