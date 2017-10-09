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Отдаленным районам на Арктическом побережье направлено 67 тыс. тонн топлива

В стране
9 октября, 13:07 UTC+3

В заключительном рейсе на борту танкера "Индига" находится 13,7 тыс. тонн груза для Чукотского автономного округа

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МУРМАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Танкер "Индига" Мурманского морского пароходства (ММП) вышел из порта Мурманск и взял курс на Певек с завершающей партией топлива по программе северного завоза, в рамках которой отделанный районы арктического побережья обеспечиваются товарами первой необходимости на зиму. Как сообщила в понедельник пресс-служба ММП, всего по итогам навигации на Чукотку судами пароходства будет доставлено порядка 67 тыс. тонн дизельного топлива.

"В заключительном рейсе на борту "Индиги" 13,7 тыс. тонн груза. Доставляемое топливо предназначено для снабжения отдаленных населенных пунктов Чукотского автономного округа", - сказали в пароходстве.

К ежегодному северному завозу топлива с запада на восток по Северному морскому пути Мурманское пароходство приступило в конце июня. В этих операциях участвовали два судна компании - танкеры "Индига" и "Варзуга". Оба судна доставляли грузы по двум маршрутам: из Мурманска на Певек для ГУП "ЧАО "Чукотснаб" и из Архангельска на сибирские реки - Яна, Колыма, Анабар для коммерческих организаций, работающих в данном регионе.

Северный завоз осуществляется ежегодно в течение лета - начала осени. Грузы по морю доставляются в районы, которые не имеют других путей сообщения с "большой землей". Помимо Мурманского морского пароходства, в программе северного завоза участвуют корабли Северного флота.
Мурманское морское пароходство - один из основных операторов грузоперевозок в Арктике, круглогодично осуществляющий снабженческие рейсы по северному побережью. На компанию приходится четверть всех грузов, перевозимых по трассам судами под российским флагом.

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