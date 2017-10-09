Эксперт: форум "Российский Кавказ" способствует укреплению межнациональных отношений

ГРОЗНЫЙ, 9 октября. /ТАСС/. Международный политологический форум "Российский Кавказ", который 10-11 октября пройдет в Грозном, способствует укреплению межнациональных отношений в регионах Северного Кавказа. Так в беседе с корреспондентом ТАСС в понедельник прокомментировал основную задачу форума министр печати, национальной политики, внешним связям и информации Чеченской Республики Джамбулат Умаров.

"Мы надеемся услышать от экспертов на форуме точки зрения, связанные с текущей национальной политикой. Россия - достаточно многонациональная страна, в которой, по разным данным, насчитывается до 200 народов. Поэтому нужно делать упор на укреплении межнациональных и межконфессиональных отношений, это главное политическое направление, именно та сфера, которая подвергается наибольшим испытанием со стороны различных сил. Форум "Российский Кавказ" как раз и призван решить данные задачи", - сказал Умаров.

Он отметил, что предстоящий форум также призван подтвердить особую роль российского Северного Кавказа.

"Основной темой всех докладов станет положение данного региона как форпоста проведения российскими властями национальной политики, сохранения безопасности в регионе и в России в целом. Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений - это один из важнейших вопросов сохранения безопасности", - отметил собеседник агентства.

Умаров добавил, что участие в форуме таких фигур как Александр Проханов (российский публицист, политический и общественный деятель), Максим Шевченко (российский журналист и телеведущий, общественный деятель) и многих других экспертов, подтверждает важность данного мероприятия и придает ему особое значение в обсуждении национальной государственной политики.

Роль Грозного

По мнению собеседника агентства, Грозный давно стал площадкой для проведения различных деловых форумов.

"Здесь проходят очень серьезные, деловые мероприятия, которые связаны в том числе с глобальной безопасностью. В частности, в нашем городе в мае 2016 года прошел саммит безопасности, в котором участвовали представители 80 стран. В Чеченской Республике совсем недавно прошел форум, посвященный исламскому миру, в котором участвовали представители более 30 стран, где главной религией является ислам", - добавил собеседник агентства.

По его словам, форум "Российский Кавказ", должен проводиться во всех регионах России, а не быть закрепленным за одним конкретным субъектом. "Россия изначально формировалось как государство многонациональное и многоконфессиональное - без этого основного стержня она не может существовать, поэтому мы и проводим такие форумы, чтобы напомнить всему миру, что Россия не только для русских, чеченцев, кабардинцев - это государство для всех, кто исторически в ней проживал. Я хочу уточнить, что именно эти тезисы и подчеркивает форум "Российский Кавказ", - резюмировал Умаров.

О форуме

10-11 октября в Грозном пройдет политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсудят вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое.

В числе почетных гостей форума ожидается руководитель ФАДН России Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы субъектов СКФО и ЮФО.