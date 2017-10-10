Гидрографы Северного флота открыли остров в районе Новой Земли

МУРМАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Экспедиционная группа и экипаж гидрографического судна Северного флота "Сенеж" завершили океанографические исследования в районе северной части архипелага Новая Земля. Как сообщила во вторник пресс-служба флота, результатом стало открытие ранее неизвестных географических объектов, в том числе нового острова.

"В процессе исследований гидрографы открыли ряд новых географических объектов на острове Северный, которые образовались после разрушения ледников. А также новый остров в этом районе возле ледника Чаева", - сказали в пресс-службе.

Открытия сезона

Очередной арктический поход судна продолжается уже полтора месяца. В конце августа оно вышло из базы, совершило переход по Северному морскому пути до Новосибирских островов в море Лаптевых и обратно вдоль ледовой кромки до Новой Земли.

В сентябре гидрографы флота изучили очередной район в Карском море. Также они выполнили ряд исследовательских работ в море Лаптевых. Другой частью работы судна стало участие в обеспечении похода отряда боевых кораблей, выполнявшего задачи под флагом командующего Кольской флотилией разнородных сил в Арктической зоне. Гидрографы помогали боевым кораблям проходить сложные участки моря.

Сейчас "Сенеж" продолжает исследования в Баренцевом море. Его возвращение на базу ожидается на следующей неделе. Тогда станут известны подробности совершенных открытий.

Десяток новых островов

Походы гидрографических судов Северного флота с научно-исследовательскими целями в последние годы проводятся особенно активно. Наиболее удобное время для экспедиций - конец лета - начало осени. В этот период ледовый покров морей минимальный, что позволяет успешно обследовать труднодоступные районы Арктики.

В 2015 году военные ученые открыли девять островов в российской части Арктики, в 2016 году были открыты еще два. Длина крупнейшего острова, который открыли в этом году, превышает 400 метров. Все они были нанесены на карту.

В 2015 году гидрографами флота было зафиксировано образование семи мысов и четырех проливов. Также ученые нанесли на карты береговую линию пролива, ранее считавшегося заливом Кривошеина.