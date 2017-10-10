Власти РСО: "красный туризм" в регионе становится популярным среди китайцев

ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Направления туризма, связанные с коммунистической историей в Северной Осетии, становятся популярными у китайских туристов. Об этом сообщил министр по делам национальных отношений республики Аслан Цуциев в рамках V Международного политологического форума "Российский Кавказ", который проходит в Грозном 10-11 октября.

"Набирает популярность то, что называется "красным туризмом" - туризмом, связанным с коммунистической историей. У нас много мест в Осетии, во Владикавказе есть Китайская площадь", - сказал он. Эксперт добавил, что у Китая на данный момент формируется больше туристический, нежели экономический интерес.

С точки зрения развития экономического потенциала Северной Осетии, по словам Цуциева, большую роль играет Военно-грузинская дорога, которая связывает Северный Кавказ с Закавказьем. "Это важнейшая транспортная артерия для Грузии, Армении, Азербайджана", - отметил он.

Цуциев напомнил, что Чрезвычайный Полномочный посол Армении Вардан Тоганян во время рабочей встречи с главой республики Вячеславом Битаровым 14 сентября рассказал о намерении создать торгово-логистический хаб на российско-грузинской границе. "Он приехал с предложением, за которым стоят уже реальные средства - создание на территории Северной Осетии крупного логистического хаба, из которого [будут отправляться] дальше грузы, идущие из Азербайджана и Армении, Ирана", - сказал он.

За осуществление этой идеи готовы взяться крупные армянские компании, у которых большой объем товарооборота в России. В свою очередь Битаров заверил, что республика заинтересована в привлечении инвесторов и развитии долгосрочных экономических отношений.

Первые китайские туристы в Северной Осетии

Как сообщала пресс-служба Агентства развития республики, благодаря подписанию соглашения между региональным туроператором "Иристон Трэвел" и восемью крупнейшими операторами Китая стал возможным приезд китайских туристов в Северную Осетию. Первые группы китайских туристов посетят Северную Осетию следующим летом.

В августе за шесть дней пребывания в республике делегация из КНР успела проехать по всем основным местным турнаправлениям и оценить рекреационный потенциал края.

На первоначальном этапе китайские туроператоры разработают комбинированный маршрут в связке с основными направлениями в России - Москвой и Санкт-Петербургом. Самолеты из Китая приземляются только в столичном аэропорту Шереметьево, откуда нет прямых рейсов во Владикавказ. Поэтому гости из Китая предложили включить 2-3 туристических дня в Северной Осетии в программу Москвы и Санкт-Петербурга.

О форуме

10-11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсуждают вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое. В числе почетных гостей форума ожидаются руководитель ФАДН России Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы регионов СКФО и ЮФО.