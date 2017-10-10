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Уральские ученые будут разрабатывать нефтегазовое оборудование для Арктики

В стране
10 октября, 14:04 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, октября. /ТАСС

В Уральском государственном горном университете отмечают, что направление является перспективным и порождает большой интерес со стороны заказчиков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Ученые Уральского государственного горного университета (УГГУ) в ближайшие несколько лет планируют разработать инновационное нефтегазовое оборудование для предприятий, расположенных в арктических регионах. Об этом в понедельник сообщил и.о. ректора УГГУ Алексей Душин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Темой Арктики мы занимаемся уже более полувека, в том числе в части нефтегазового оборудования, особенностей природопользования, изучения криолитозоны (верхний слой земной коры, характеризующийся отрицательной температурой и наличием или возможностью существования подземных льдов - прим. ТАСС), а также в части экологических мероприятий и возможных последствий при разработке месторождений. Это для нас перспективное направление, и мы видим большой интерес со стороны производственников", - сказал Душин.

Также он добавил, что в настоящее время одной из основных задач вуза является развитие междисциплинарного подхода в обучении. "Мы намерены сохранить практикоориентированность образования и высокие стандарты, заложенные традициями горной школы. Наши выпускники должны обладать глубоким и всесторонним пониманием процессов, происходящих в природной среде, поскольку от их квалификации зависит безопасность работы на производстве и жизни многих людей", - сказал Душин.

Ранее сообщалось, что ученые университета разработали сейсмическую систему сканирования массива горных пород и обнаружения опасных объектов, которую можно использовать в том числе в регионах Арктической зоны РФ. Согласно проекту, данные с датчиков, установленных на месте ведения работ, передаются в Центр горного мониторинга УГГУ, именно по ним можно судить о динамике очагов напряженности в горных массивах не только в режиме реального времени, но и в прогнозе на сутки вперед. Специалисты центра дистанционно отслеживают ситуацию и вовремя дают рекомендации по коррекции действий.

По данным пресс-службы УГГУ, система уже прошла успешное тестирование на строительстве тоннелей в Сочи в период подготовки Олимпиады в 2014 году, а также в тоннелях Китая. Кроме того, в настоящее время система мониторит несколько шахт Кузбасса. Система безопасности обеспечивает качество прогноза риска развития опасных явлений в горных массивах на уровне не ниже 70%.

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