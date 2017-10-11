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Жители Пермского края к 1 декабря выберут название нового аэропорта

В стране
11 октября, 10:49 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 11, октября. /ТАСС

Губернатор края отметил, что "строительство терминала идет с опережением графика"

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ПЕРМЬ, 11 октября. /ТАСС/. Жители Пермского края определят название для нового аэропорта до 1 декабря. Об этом сообщил в среду губернатор региона Максим Решетников на очередном заседании краевого правительства.

"Я попрошу Министерство информационных технологий организовать голосование (по названию нового пермского аэропорта - прим. ТАСС) в интернете на нашем портале "Управляем вместе". Ну и конечно, я попрошу создать экспертную группу из почетных граждан края и экспертов, которые занимаются этими вопросами, чтобы они обобщили всю информацию и предложили итоговый вариант с тем, чтобы это было все же общественное решение", - сказал Решетников.

По его словам, голосование должно пройти в течение месяца, "потому что строительство терминала идет с опережением графика". "Поэтому давайте постараемся все сделать в течение месяца, может, чуть больше, но успеть до 1 декабря", - распорядился губернатор.

В начале октября Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору выдала АО "Международный аэропорт Пермь" положительное заключение о соответствии здания нового аэровокзального комплекса внутренних и международных воздушных линий пермского аэропорта требованиям технических регламентов и проектной документации.

По данным пресс-службы аэропорта, следующим шагом в реализации проекта станет получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от Росавиации, после чего терминал сможет обслужить первых пассажиров.

Об аэропорте

Строительство нового пермского аэропорта началось в ноябре 2015 года. Плановый срок ввода терминала в эксплуатацию - декабрь 2017 года. Стоимость строительства аэровокзального комплекса составляет 4,9 млрд рублей. Предполагается, что новый терминал войдет в десятку крупнейших в России.

По проекту (разработан "Спектрум-холдинг"), общая площадь здания составит почти 30 тыс. кв. м. Будущий терминал аэропорта сможет обслуживать до 3 миллионов пассажиров в год с пропускной способностью в часы пик 904 человека, что больше существующего пассажиропотока в два раза. Застройщиком пермского аэропорта выступает екатеринбургская компания "Альфа-Строй", инвестором - компания "Новая Колхида", входящая в холдинг "Новапорт".

После сдачи терминала компания будет владеть 75% минус одна акция аэропорта (владелец аэропорта - Корпорация развития Пермского края, 25% акций сохраняет Минимущества края).

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