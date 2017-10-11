Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арт-объект на основе портового крана создали на Таймыре

В стране
11 октября, 10:48 UTC+3

"Дудинский жираф" создали в честь 350-летия заполярной столицы и 80-летия Заполярного транспорта филиала компании "Норникель"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Арт-объект "Дудинский жираф" на основе портового крана "Кировец" открылся в Дудинке (Таймыр, север Красноярского края). Об этом в среду сообщила администрация Таймырского района.

"Город украсил индустриальный арт-объект "Дудинский жираф", созданный в честь 350-летия заполярной столицы и 80-летия Заполярного транспорта филиала компании "Норникель". Прообразом жирафа стал портовый кран "Кировец", отслуживший в Дудинском морском порту более 40 лет", - говорится в сообщении.

Арт-объект установлен на Площади портовиков в месте, некогда предназначенном для стоянки портовых кранов, отслуживших свой срок. В планах компании "Норникель" создать на площади благоустроенную площадку для отдыха жителей Дудинки. Для этого она будет полностью заасфальтирована, на площади установят скамейки, а сам объект оснастят подсветкой. "Надеюсь, что наш самый северный в мире жираф станет одной из визитных карточек заполярного города и будет напоминать об основном средстве производства", - цитирует пресс-служба директора заполярного транспортного филиала "Норникеля" Алексея Новакова.

Арт-объект украшен образами из легенд коренных народов Таймыра в стиле "индустриального монументализма". Авторы идеи - художники Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова. Для создания проекта из портового крана были убраны все технологические элементы, для этого он был разобран изнутри. С крана была убрана ржавчина, он был обработан специальной краской.

Дудинка - заполярный город с населением 23 тыс. человек. Первое упоминание о Дудинке как о поселении относится к 1667 году. "Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Комсомольская правда" принесет официальные извинения Хворостовскому
2
Боевики перехватили две автоколонны с гуманитарной помощью для населенных пунктов Сирии
3
Стокгольмский арбитраж завершил слушания по делу "Нафтогаза" и "Газпрома"
4
Названы самые культурные города России
5
El Pais: Мадрид считает слова главы Каталонии объявлением независимости
6
Госдума увеличила размер штрафа за отказ водителя уступить дорогу пешеходам
7
Месси: сборная Аргентины не могла пропустить чемпионат мира в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама