Арт-объект на основе портового крана создали на Таймыре

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КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Арт-объект "Дудинский жираф" на основе портового крана "Кировец" открылся в Дудинке (Таймыр, север Красноярского края). Об этом в среду сообщила администрация Таймырского района.
"Город украсил индустриальный арт-объект "Дудинский жираф", созданный в честь 350-летия заполярной столицы и 80-летия Заполярного транспорта филиала компании "Норникель". Прообразом жирафа стал портовый кран "Кировец", отслуживший в Дудинском морском порту более 40 лет", - говорится в сообщении.
Арт-объект установлен на Площади портовиков в месте, некогда предназначенном для стоянки портовых кранов, отслуживших свой срок. В планах компании "Норникель" создать на площади благоустроенную площадку для отдыха жителей Дудинки. Для этого она будет полностью заасфальтирована, на площади установят скамейки, а сам объект оснастят подсветкой. "Надеюсь, что наш самый северный в мире жираф станет одной из визитных карточек заполярного города и будет напоминать об основном средстве производства", - цитирует пресс-служба директора заполярного транспортного филиала "Норникеля" Алексея Новакова.
Арт-объект украшен образами из легенд коренных народов Таймыра в стиле "индустриального монументализма". Авторы идеи - художники Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова. Для создания проекта из портового крана были убраны все технологические элементы, для этого он был разобран изнутри. С крана была убрана ржавчина, он был обработан специальной краской.
Дудинка - заполярный город с населением 23 тыс. человек. Первое упоминание о Дудинке как о поселении относится к 1667 году. "Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.