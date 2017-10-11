Осетинские школьники примут участие в фестивале ГТО в Артеке

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 октября. /ТАСС/. Сборная команда школьников Республики Северная Осетия - Алания примет участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди обучающихся образовательных организаций, который состоится с 18 октября по 8 ноября в международном детском центре "Артек". Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе минспорта республики.

"Северную Осетию на фестивале в Крыму представят школьники, показавшие лучшие результаты на республиканском этапе фестиваля ГТО в возрасте от 11 до 15 лет. Это учащиеся владикавказских школ Герман Бзаев, Милана Моураова, Анета Фарниева, Диана Еналдиева, Виктор Бибиков, а также Георгий Дзгоев из Беслана и Елизавета Свинкова из Моздока". Это уже будет третий этап фестиваля ГТО, организаторами которого выступают Министерство спорта и Министерство образования и науки России и МДЦ "Артек", - уточнили в пресс-службе.

Помимо испытаний ГТО, осетинским школьникам предстоит показать себя и в спортивных программах, в частности в соревнованиях по самозащите без оружия. В конкурсную программу смотра войдут творческие состязания на лучший проект по продвижению комплекса ГТО среди сверстников, на лучшую спортивную агитбригаду по теме "Займись спортом! Участвуй в ГТО!" и конкурс на определение лучшего юного спортивного журналиста, отметили в министерстве.

"Программа будет очень насыщенной: в первой половине дня участники фестиваля будут учиться, во второй - ставить рекорды. Наиболее активные смогут выбрать для себя дополнительные программы образования по направлениям "волонтер ГТО", "юный посол ГТО" и "юный спортивный журналист". В рамках этого обучения участников ждут встречи с федеральными послами ГТО, выдающимися российскими спортсменами - олимпийскими чемпионами и призерами престижных международных соревнований", - добавил собеседник агентства.

Фестиваль ГТО среди школьников пройдет в России в третий раз. Первые два состоялись в Белгороде и Владимире.