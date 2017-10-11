Первый участок клюквенной плантации заложили в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 11 октября. /ТАСС/. Специалисты в Архангельской области заложили первый участок плантации клюквы для ее выращивания в промышленных масштабах, сообщил ТАСС в среду руководитель проекта "Архангельская клюква" Николай Склепкович.

По его словам, впервые в России лесную ягоду начали культивировать так далеко на севере: в настоящее время действующая промышленная плантация клюквы в стране существует только под Костромой.

"Чек (участок площадью 1 га - Прим. ТАСС), который вы видите, - "маточный", здесь будет девять сортов, всего будет посажено 500 клумб. И мы отсюда будем брать посадочный материал. Для второго чека уже готов посадочный материал. Первый урожай будет в 2021 году, по расчетам, не меньше 15 тонн с каждого из двухсот чеков", - сказал Склепкович.

В свою очередь участник проекта Александр Пономарев отметил, что на болотах, где собирают дикорастущую клюкву, урожайность составляет всего 500-600 кг в год.

До наступления морозов на плантации планируется заложить пять чеков, а в целом, согласно проекту, площадь плантации составит 500 га. В настоящее время к ней строят дорогу. Сейчас 4 км от федеральной трассы М8 можно преодолеть только на вездеходе или пешком через лес.

Костромские саженцы

Ведущий научный сотрудник Центрально-Европейской лесной опытной станции (Кострома) Галина Тяк сообщила ТАСС, что в России в год собирают не более 2% всей дикорастущей клюквы. "Зависит, конечно, от региона: на Дальнем Востоке совсем мало, а в центре страны, в Костромской области, может и до 50% доходить", - сказала Тяк.

Саженцы для архангельской плантации подбирали и выращивали в Костроме, где находится единственная в стране опытная станция, где изучают и выводят новые сорта лесных ягод - клюквы, брусники, голубики, княженики.

"У нас очень большая коллекция, крупнейшая в России. Мы создали на ее основе первые сорта, потом гибриды, и их тоже можно использовать.<...> Но мы выводили сорта для Центральной России и Северо-Запада. Сначала на Архангельскую область как-то не рассчитывали", - рассказал ТАСС старший научный сотрудник станции Валерий Макеев.

Галина Тяк рассказала ТАСС, что исследования на тему, как костромские сорта будут чувствовать себя почти у Полярного круга, ведутся уже пять лет. "В 2012 году брали сорта и смотрели их в регионе. По итогам сказали: они у нас идут", - сказала биолог.

Торфяник "Дикий" и пчелы-помощники

Клюквенная плантация создается на территории торфяного месторождения "Дикое". Для выращивания клюквы, как, например, и риса, требуется очень большое количество воды. На архангельском болоте воды достаточно - в пяти километрах от клюквенных грядок находится большое озеро, которое еще и располагается выше уровня плантации: воду не надо качать насосами, достаточно прорыть канавы.

Дополнительным продуктом клюквенной плантации будет мед. Для опыления цветков клюквы нужны насекомые. Полагаться только на тех, что есть на болоте, рискованно, поэтому будут использоваться пчелы. Пчел потребуется много - на каждый чек будет выставляться от трех до пяти ульев", - сказал участник проекта Михаил Силантьев.

Как рассказала ТАСС заместитель директора по научной работе Северного НИИ лесного хозяйства Наталья Демидова, кроме клюквы можно культивировать и другие лесные ягоды - голубику, бруснику и даже княженику. "Она очень редкая и дорогая. Ее выращивают за границей: есть небольшие плантации в Финляндии и Швеции", - сказала собеседница агентства.

Проблем со сбытом продукции у "Архангельской клюквы" быть не должно - поморской ягодой, а также опытом по созданию плантаций заинтересовались переработчики из Вологодской области и Карелии. Директор фирмы "Акватермо" из Петрозаводска Владимир Лаппо специально приехал посмотреть, как на болоте в промышленных масштабах выращивают клюкву. "В Карелии есть переработчики, но они рассчитывали на дикоросы, и сырья не хватает", - сказал Лаппо.

История "культурной" клюквы

Кислую лесную ягоду в мире выращивают уже давно. В США ее начали культивировать 200 лет назад, и к настоящему времени площадь клюквенных плантаций в стране составляет сотни тысяч гектаров. В промышленных масштабах ягоду выращивают также в Канаде и Белоруссии, там производят так называемую "американку" - североамериканский вид клюквы, которая требует мягких климатических условий.

В России культивировать лесные ягоды стали только в начале 1970-х годов в Костроме, а попытки их промышленного производства в СССР предпринимались в 80-е годы в Ярославской, Рязанской и Костромской областях. С тех пор осталась только костромская плантация. Поскольку даже самые ранние сорта клюквы-"американки" в России вызревали далеко не всегда, понадобилась селекционная работа с более холодостойким видом - клюквой болотной. Именно ее посадили под Архангельском.