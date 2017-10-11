К 2020 году в Чечне появится промышленный туризм

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ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Первых туристов на промышленных предприятиях в Чечне планируют принять к 2020 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя комитета правительства региона по развитию туризма Исмаил Баудинов в кулуарах V Международного политологического форума "Российский Кавказ".
"Регион перспективен для развития промышленного туризма. У нас сейчас идет строительство технопарка "Казбек", где будут несколько заводов, кроме того функционируют цементный, кирпичный и сахарный заводы, а также крупное автомобилестроительное предприятие в Аргуне. Площадки есть, и их с каждым годом становится больше. Думаю, к 2020 году мы сможем принять первых туристов по этому направлению", - отметил он.
Форум "Российский Кавказ" проходит 10-11 октября в Грозном. В рамках форума эксперты обсуждают вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политические реформы, миграционные процессы, развитие туризма. Среди гостей форума - руководитель ФАДН Игорь Баринов, глава Ростуризма Олег Сафонов, замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.