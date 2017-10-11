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Строители доставили арку к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста

В стране
11 октября, 21:19 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 11, октября. /ТАСС

Сейчас на арке закрепляют подъемные тросы, после этого начнется работа по подготовке к работе грузоподъемного оборудования

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Строители доставили автодорожную арку весом 5500 тонн к месту установки на фарватерные опоры Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, сообщает информационный центр "Крымский мост".

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"Плавучие опоры доставили автодорожный арочный пролет Крымского моста в створ между фарватерными опорами к 19:30", - говорится в сообщении. Сейчас строители готовятся к следующему этапу морской операции: на арке закрепляют подъемные тросы, после чего начнется многочасовая работа по подготовке к работе грузоподъемного оборудования. "Подъем конструкции на проектную высоту в 35 метров, как ожидается, начнется 12 октября", - отметили в инфоцентре.

В подъеме автодорожной арки будет задействовано 12 домкратов и порядка 30 специалистов. "Грузоподъемность каждого домкрата - 650 тонн, то есть общая грузоподъемность оборудования составляет 7800 тонн, что дает 30-процентный запас по грузоподъемной возможности системы в работе с автодорожной аркой Крымского моста", - уточнили в инфоцентре. Предполагаемая средняя скорость подъема арочного пролета составит 5 м/ч.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 км. Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.

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