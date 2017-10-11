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Около 600 участников ожидают на "Всероссийском экономическом диктанте" в Дагестане

В стране
11 октября, 23:30 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 11, октября. /ТАСС

Площадки расположены на экономическом факультете Дагестанского госуниверситета, в Дагестанском госуниверситете народного хозяйства и на базе Промышленно-экономического колледжа

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МАХАЧКАЛА, 11 октября. /ТАСС/. Около 600 человек, как ожидается, примут участие в Дагестане в образовательной акции "Всероссийский экономический диктант", который пройдет на трех площадках в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС в среду организаторы акции.

"Первая площадка для проведения "Всероссийского экономического диктанта" организована на экономическом факультете Дагестанского госуниверситета (ДГУ). Всего здесь ожидаем около 100 человек", - сказал председатель комитета финансов Открытого молодежного правительства Дагестана, куратор данной площадки Магомед Ибрагимов. По его словам, в ДГУ подготовлены две аудитории-секции, одна из которых - для школьников 9-11 классов, другая - для всех желающих старше 18 лет.

Вторая площадка расположена в Дагестанском госуниверситете народного хозяйства (ДГУНХ). "У нас самая большая площадка. Участие в ней примут примерно около 500 человек, из которых почти 350 - школьники со всей республики, остальные - студенты нашего вуза и сотрудники министерства образования и науки Дагестана", - рассказала проректор по научной работе ДГУНХ Залина Абдуллаева, добавив, что для проведения "Всероссийского экономического диктанта" в вузе подготовлены семь аудиторий по 75 мест каждая и еще одна аудитория для остальных желающих.

Третья площадка для акции "Всероссийский экономический диктант" в Махачкале подготовлена на базе Промышленно-экономического колледжа. "Здесь диктант будут писать 25 студентов 3 курса нашего колледжа", - сообщила ТАСС преподаватель экономических дисциплин колледжа Патимат Ибрагимова.

Первая общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант", организованная Вольным экономическим обществом России, состоится 12 октября во всех регионах страны на 848 площадках. По прогнозам, в акции примут участие от 60 тыс. до 80 тыс. участников. Итоги будут подведены 11 ноября, в День экономиста России, на Всероссийском экономическом собрании в Государственном Кремлевском дворце.

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