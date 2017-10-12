Строители подготовили автодорожную арку к подъему на опоры Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 октября. /ТАСС/. Строители подготовили вторую - автодорожную - арку весом 5,5 тыс. тонн к установке на опоры Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией. Об этом журналистам в четверг сообщил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" (учреждение - заказчик строительства) Роман Новиков.

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

"После передачи арки от завершивших морскую часть операции моряков мостостроителям в ночное время проводилась подготовка ко второй части морской операции, а именно к подъему арки в проектное положение. <…> В настоящее время практически все [подготовительные] работы завершены, арка готова к подъему", - сказал он.

Подъем конструкции на проектную высоту в 35 метров, как ожидается, будет идти со скоростью 5 метров в час. В этой работе будет задействовано 12 домкратов и порядка 30 специалистов.

В конце августа строители установили железнодорожную арку транспортного перехода.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Его протяженность составит 19 км.

Строительно-монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года, общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей, строительство профинансировано уже на 60% (144 млрд рублей). Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов - на декабрь 2019 года.